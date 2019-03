Reklamy na nezdravá jídla? Ne před devátou

Politici ve Velké Británii zvažují, že zakážou vysílání reklam na nezdravé jídlo před devátou hodinou večerní, a to jak na sociálních sítích, tak i v televizi. Je to jeden ze způsobů, jakým chce vláda bojovat proti "epidemické" dětské obezitě, která zemi v posledních letech čím dál více sužuje. Zprávu přinesl server The Independent.

Každé třetí dítě ve Velké Británii opouští základní školu s nadváhou nebo obezitou. Počet dětí klasifikovaných jako vážně obézních je na rekordně vysoké úrovni.

Před pár dny se do společnosti McDonald's opřel místopředseda labouristů Tom Watson, který na twitteru kritizoval novou reklamní kampaň Monopoly od fastfoodového řetězce. Watson to označil za "groteskní marketingový trik", který podle něj podporuje nadměrné stravování a "je nebezpečný pro veřejné zdraví". Společnost požádal, aby svou kampaň stáhla.

Návrh na zákaz vysílání reklam na nezdravá jídla před devátou hodinou večerní řešili Britové poprvé už minulý rok. Nyní se ministerstvo zdravotnictví a sociální péče dostalo k jeho konkrétní podobě. Uvedlo, že zákaz by se týkal televizních programů, on-line streamovacích služeb a sociálních sítí.

Návrh se setkal se souhlasem ze strany politiků, aktivistů i doktorů. "Pokud nenajdeme efektivní způsoby, jak zlepšit zdraví našich dětí, tak budou žít kratší dobu než jejich rodiče. Je pravda, že děti jsou hodně ovlivňovány reklamami na nezdravé jídlo, takže média a potravinářský průmysl teď mají opravdovou příležitost s tím něco udělat," vyjádřil se k návrhu známý šéfkuchař Jamie Oliver.

"Národní zdravotní služba (NHS) se již připravuje na to, že čím dál více dětí se bude v budoucnu potýkat s vážnými následky extrémní obezity. Je tedy naši povinností řešit základní příčiny, protože v náš systém věříme," řekl ministr zdravotnictví Steve Brine.