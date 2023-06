Rekordní tržby RegioJet, převezeno bylo přes 10 milionů cestujících

Dopravní společnost RegioJet loni dosáhla rekordních tržeb 2,8 miliardy korun, uvedla v tiskové zprávě mluvčí společnosti Alexandra Janoušek Kostřicová. Podle výroční zprávy to bylo o rok dříve 1,1 miliardy. Ve druhém covidovém roce, tedy předloni, byla firma ještě v mírné ztrátě, ale loni už se dostala do ziskového hospodaření a zisk před zdaněním činil 126 milionů korun. Vlaky a autobusy společnosti převezly loni přes deset milionů cestujících, čímž se poptávka vrátila na dosud rekordní úroveň z roku 2019.

Z celkových tržeb připadá 789 milionů korun na státní kompenzace za zákonem poskytované slevy a na úhradu za provoz rychlíkových linek Brno - Bohumín a Kolín - Ústí nad Labem, které si objednává ministerstvo dopravy. Vlaky společnosti převezly téměř sedm milionů cestujících, což je meziročně o 40 procent více, a průměrná obsazenost činila 85 procent. Autobusy převezly 3,8 milionu cestujících, což je o 54 procent více. Ve statistikách jsou zahrnuti vlakoví cestující jak z komerčních spojů, tak ze spojů, které dopravce patřící Radimu Jančurovi provozuje na objednávku státu a Ústeckého kraje. "Dosáhli jsme lepších čísel i než v roce 2019. Sice z vlaků ubyli byznys cestující, ale díky novým linkám, třeba v Ústeckém kraji nebo lince z Brna do Ostravy a Bohumína, se nám obrat zvýšil. Covid nás nezastavil," řekl Jančura.

Vyšší poptávku po cestování vlakem se dařilo uspokojit i díky tomu, že dopravce nasadil nově nakoupené vagony, ač v některých případech čelil kritice, že kapacita vlaků objednávaných státem není dostatečná. "Na druhou stranu jsme museli velice intenzivně řešit růst nákladů, hlavně ceny elektrické energie a mzdové náklady nebo i vysoký růst úrokových sazeb. Rapidně se také zdražily náklady na materiály potřebné k opravě a údržbě vlakové techniky. Kvůli tomu jsme během loňska postupně zdražovali jízdenky, vždy jsme se ale snažili udržet přijatelné ceny," uvedl finanční ředitel Petr Kohoutek.

Dlouhodobě cestuje nejvíce lidí na nejstarší lince z Prahy na Ostravsko a do Košic, loni ji využilo 2,6 milionu cestujících. Nejrychlejší růst zaznamenala linka z Prahy přes Brno a Vídeň do Budapešti, a to o 150 procent na 650.000 cestujících. Dopravce loni pokračoval s úspěšným konceptem sezonního vlaku do Chorvatska, který vyjel i letos, a vysoká poptávka cestujících je i po lince z Prahy do polské Přemyšle, kde se přesedá na vlaky ukrajinských drah a je možné cestovat z Česka na Ukrajinu na jednu jízdenku.

Společnost připravuje další expanzi a investice v miliardách korun do nových lokomotiv a vagónů. "K vozům Astra a sedmi jednotkám od výrobce Pesa určeným pro Ústecký kraj přikupujeme dalších 13 lokomotiv Traxx MS3, které nasadíme příští rok. Budeme mít už 35 vícesystémových lokomotiv," uvedl Kohoutek.

RegioJet také uspěl ve výběrovém řízení na provoz rychlíkové linky z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna, kde má od prosince 2026 jezdit dalších 15 let s novými elektrickými jednotkami Pesa.