Rodinná firma z Vysočiny učí Čechy jíst kvalitní mořské ryby

Ulovit, zpracovat přímo na moři a bleskově hluboce zamrazit. Výsledkem je skvělá chuť zdravých ryb kdykoli a kdekoli. To je filozofie rodinné firmy BonFood, která ze svého centra na Vysočině přímo zásobuje domácnosti v celém Česku špičkovou rybí produkcí. Luxusní chuť lososů, tresek, tuňáků a dalších ryb a plodů moře oceňuje rostoucí okruh konzumentů.

"Naše mise je dopřát lidem v Česku to nejlepší z moře, ať jste gurmán, sportovec, nebo starostlivý rodič. Zároveň učíme zákazníky poznat a ocenit kvalitu hluboce mrazeného masa, které je vzdor některým předsudkům to absolutně nejzdravější," uvedl zakladatel firmy Pavel Domkář. "Lidé si běžně kupují chlazené ryby v domnění, že jde o čerstvou produkci. Netuší však, že jsou v drtivé většině už rozmražené. My dodáváme pouze ryby na moři zmražené. Kdo jednou ochutná ten rozdíl, těžko se vrací ke konvenční produkci," dodal s tím, že jen za minulý rok dodali do českých domácností 300 tun produktů.

Pavel Domkář se věnuje zpracování mražených ryb již třicet let. Již záhy zjistil, že sehnat na českém trhu kvalitní a čerstvé mořské ryby je v podstatě nemožné. Z části za to může geografická vzdálenost ČR od moře, zčásti realita lovu ryb na otevřeném moři. "Loví se až stovky kilometrů od přístavů a není možné, aby se lodě vracely každý den. Vrací se, až když jsou plné, což může trvat i několik dní," vysvětlil a dodal, že většina ryb má z důvodu ochrany a zachování druhů lovnou sezonu jen jednou, maximálně dvakrát za rok. "I proto je v podstatě vyloučené kontinuálně nabízet čerstvé ryby," vysvětlil Pavel Domkář s tím, že představa malé bárky, lovící přes noc u pobřeží a ráno nabízející úlovek na molu, je sice romantická, ale reálná pouze pro malé přístavní vesničky. Důkazem je podle něj mimo jiné i fakt, že u chlazených ryb nikdo neuvádí datum výlovu. Udává se jen datum balení. "Nechci nikomu brát právo koupit si chlazenou rybu na pultu v supermarketu, ale existuje nepsané pravidlo, že jako čerstvá ryba je označovaný úlovek maximálně do čtyřiceti osmi hodin od výlovu. To je v případě mořských ryb na českém trhu až na extrémně drahé výjimky naprosto vyloučená záležitost," poznamenal.

Mražené rozhodně neznamená méně kvalitní

Nabízet mořské ryby na vnitrozemském trhu v opravdu výborné kvalitě lze v podstatě jen jediným způsobem. Tím je hluboké zmrazení okamžitě po výlovu přímo na moři. Jen tak zůstává zachována kvalita, chuťové a nutriční hodnoty masa. "Jde o průmyslové mrazení, které má na rozdíl od toho domácího obrovskou výhodu. Bleskově totiž překoná kritickou hranici minus jednoho až minus tří stupňů. To je totiž důležité proto, aby se v mase netvořily velké krystaly ledu, které poruší strukturu masa a po rozmrazení mají za následek blátivou strukturu," řekl Pavel Domkář. Před samotnou přípravou k úpravě a konzumaci je podle něj nejlepší způsob nechat ryby pomalu rozmrznout přes noc v ledničce.