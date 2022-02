Rodinné podnikání za bzukotu včel. Plevovi spoléhají na soudržnost i léčivou sílu přírody

Budování rodinné firmy se včelími produkty přirovnávají manželé Plevovi k chůzi po rozkvetlé louce - rádi si vybírají neprošlapané cestičky, i když to může být dobrodružné. Včelařství bylo pro Milana Plevu dlouholetý koníček, a kromě medu s manželkou Hankou doma vyráběli i mast a tinkturu s propolisem. Po revoluci se rozhodli rozjet vlastní podnik prakticky od nuly.

Kancelář si zařídili v obýváku a obaly na produkty skladovali ve sklepě. Přestože cesta k úspěchu nebyla zrovna jednoduchá, dnes firma Pleva vzkvétá a má nejširší sortiment kosmetiky ze včelích produktů v České republice.

Krosna plná mastí a tinktur

Když manželé Plevovi vypráví o začátcích svého podnikání, zní to až neuvěřitelně. Výrobnu si zařídili ve vlastním domě v městečku Potštejn v malebném podhůří Orlických hor. Milan v pondělí ráno naložil do krosny kelímky s mastmi a tinkturami a vyrazil vlakem do Prahy prodávat na trhy. Zůstal ve městě vždycky tři nebo čtyři dny, přespával v noclehárně nebo na nádraží a tržbu si ukládal do ledvinky, kterou raději neodkládal. Hana mezitím doma vyráběla produkty, sháněla dodavatele obalů a připravovala balíčky na dobírku. K tomu jí pod nohama pobíhaly tři malé děti.

"Veškeré naše skromné úspory jsme dali na nákup surovin a obalů, proto jsme se museli vzdát pohodlí a kancelář si zařídit v obýváku. Byla to obyčejná židle a deska, která nám sloužila jako psací stůl. U něho manžel poctivě zpracovával účetnictví, protože na vlastní účetní jsme neměli prostředky, a v roce 1991 se začal učit metodou pokus-omyl s naším prvním počítačem," vzpomíná Hana Plevová.

Na dovolenou až po 12 letech

Vydělané peníze putovaly do rozvoje podniku, třeba na nákup prvního auta nebo vymýšlení nových produktů. Pracovali od rána do noci, od pondělí do neděle. Jak děti rostly, začaly s výrobou pomáhat a také měly napilno. Na první dovolenou se rodina dostala až po dvanácti letech od založení firmy.

Aby mohla firma dále růst, bylo potřeba investovat do nové provozovny v Potštejně. Pro Plevovi to bylo jedno z nejtěžších období, protože stavba přinesla spoustu starostí navíc. Pozemek byl podmáčený, což zvedlo náklady o jeden milion korun. Potíže byly i s úvěrem, protože jejich banka po změně majitele zmrazila veškeré operace. Změna poskytovatele úvěru znamenala další poplatky a zdržení.

Novou provozovnu se podařilo otevřít až po dlouhých pěti letech. Jejím otevřením však těžké časy neskončily, protože jim stále visela nad hlavou povinnost vůči bance, a navíc si různé úřady podávaly dveře při opakovaných kontrolách.

Produktů přibývalo a firma rostla

Díky nezměrnému odhodlání a rodinné soudržnosti se jim podařilo firmu nejen udržet, ale i dále rozvíjet. "Vyráběli jsme hojivé přípravky, medovou řadu na pleť, dále řadu kosmetiky s propolisem a mateří kašičkou. Přibyly šampony i vlasové vody a sortiment jsme rozšířili o bylinkové polštářky, které jeden čas šila manželka sama. Nu co, vždycky jsme byli zvyklí si všechno dělat vlastníma rukama," popisuje Milan Pleva.

Nejmladší syn Martin má nyní na starosti výrobu, suroviny, dodavatele a obsluhu strojů. Prostřední syn Lukáš se vyzná v IT a marketingu a také pracuje jako obchodní zástupce. S chovem včel pomáhá i snacha Veronika. Zakladatelé firmu stále aktivně řídí a podílí se na všech pracích - od chovu včel po expedici výrobků, a kromě toho se radují z devíti vnoučat.

Manželé Plevovi si uvědomují, že kromě vlastní píle vděčí za úspěch léčivé síle přírody. Proto se snaží, aby jejich podnikání bylo k životnímu prostředí co nejohleduplnější. Kolem provozovny v Potštejně postavili několik hmyzích příbytků - takzvaných hmyzích hotelů, a vysázeli květnatou louku, kde se daří včelám i dalšímu hmyzu. Pro své výrobky se snaží používat skleněné obaly a spolupracují s bezobalovými prodejnami. V roce 2018 zvítězili v soutěži Rodinná firma roku.