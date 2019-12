Rohlík.cz expandoval do zahraničí, prodává potraviny v Maďarsku

Online supermarket Rohlik.cz vstupuje na maďarský trh. E-shop s názvem Kifli.hu se oficiálně spustil 18. prosince a doručovat čerstvé potraviny bude obyvatelům Budapeště a přilehlého okolí.

Podle studie Nielsen z roku 2018 objednávají Maďaři přes internet nejčastěji oblečení, zájezdy, elektroniku a knihy. Online trh s potravinami se zde teprve rozvíjí. "Je to jedna z nejvýznamnějších událostí od založení Rohlíku. Věříme si a chceme se v Budapešti už v příštím roce stát jedničkou v doručování potravin. Máme totiž unikátní technologii, která je od začátku do konce tím hlavním byznysem," vyhlásil Tomáš Čupr, zakladatel Rohlik.cz. Český e-shop bude v Maďarsku rozvážet nákupy do tří hodin od objednání a minimální objednávka činí 5000 HUF (asi 400 korun).

O rozjezd Kifli.hu v Budapešti se stará šestičlenný tým pod vedení irského manažera Jamese McQuillana. Ten dříve řídil například Tesco Mobil v České republice nebo na Slovensku. Celkově pro e-shop v Maďarsku pracuje v prvotní fázi zhruba padesát lidí, počet se bude rozšiřovat. "V Budapešti zatím probíhá kampaň v menším měřítku, počátkem února ji plánujeme významně zintenzivnit," dodal Čupr.

Kifli.hu využívá sklad se sortimentem o velikosti osmi tisíc položek. Zaměřovat se bude na prověřené lokální dodavatele. "Kifli, stejně jako Rohlík, stavíme jako reálný pokračovatel farmářských trhů - superpotraviny z okolí budou mít zákazníci dostupné přes telefon a nemusí obíhat různé obchody. Proto budujeme náš sortiment zcela opačným způsobem než tradiční supermarkety," vysvětloval Čupr s tím, že pro maďarský trh je důležité disponovat kvalitním vínem. "Mají ho rádi a jsou na něj pyšní. Jinak jsou trhy velmi podobné - také v

Budapešti jsou hodně pracovně zaneprázdnění lidé, co chtějí kvalitní jídlo a chtějí ho rychle."

A právě špičkový sortiment a rychlost doručení by měly být hlavní výhody oproti konkurenci. V Budapešti potraviny rozvážejí řetězce Tesco, Spar a lokální Auchan. Doručení je však do druhého dne od objednání. "My jsme schopni nákupy přivézt do 120 minut od objednání s patnáctiminutovou přesností, což v Evropě dokážeme pouze my. Věříme, že tím se nám podaří porazit konkurenční společnosti," tvrdil Tomáš Čupr. Kvůli častým zácpám bude Kifli.hu v Budapešti rozvážet nákupy do 3 hodin od objednání.

V září Rohlik.cz oslavil pět let své existence. Za tu dobu dorazili kurýři s nákupem k milionu zákazníkům v České republice, celkem vyřídili přes 4 miliony objednávek. V současné době funguje v devíti větších městech, v letošním roce se rozšířil do Prostějova a od 18. prosince rozváží nákupy také v Budapešti. "Maďarsko bude první test naší služby ve dvojnásobně větším městě než v Praze, v budoucnu chceme expandovat do dalších zemí. Do pěti let bych chtěl fungovat v Německu. To je pro mě klíčový cíl," prohlásil Tomáš Čupr, většinový majitel Rohlik.cz.