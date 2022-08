Ropa kvůli překvapivému růstu zásob v USA zlevňuje, Brent je pod 99 dolary

Ceny ropy se po zprávě o překvapivém nárůstu zásob suroviny ve Spojených státech výrazně snižují. Během dne se přitom zvyšovaly v prvotní reakci na rozhodnutí skupiny OPEC+ o jen mírném zvýšení těžby. Cena severomořské ropy Brent krátce před 18:00 SELČ vykazovala pokles o 2,5 procenta zhruba na 98 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) pak ve stejnou dobu ztrácela 2,6 procenta zhruba na 92 dolarů za barel.

Americký vládní Úřad pro energetické informace (EIA) ve středu oznámil, že zásoby ropy v USA se minulý týden zvýšily o 4,5 milionu na 426,6 milionu barelů. Analytici přitom v anketě agentury Reuters předpovídali pokles zásob, a to o 600 tisíc barelů. Zásoby benzinu v USA stouply o 200 tisíc barelů na 225,3 milionu, zatímco analytici čekali pokles, konkrétně o 1,6 milionu barelů.

Skupina OPEC+, která sdružuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem, se ve středu dohodla, že v září zvýší cílovou úroveň těžby jen o 100 tisíc barelů denně. To odpovídá zhruba desetině procenta globální spotřeby. Zároveň varovala, že kvůli nedostatečným investicím do těžby v minulých letech bude od příštího roku problém plně uspokojovat rostoucí poptávku.

Podle analytiků je rozhodnutí OPEC+ ranou pro naděje Spojených států na výraznější zvýšení produkce ropy.

"Je to tak malé, že to nemá žádný význam. Z fyzického hlediska je to marginální pohyb. Jako politické gesto je to téměř urážlivé," řekl k dohodnutému rozsahu zvýšení těžby analytik Raad Alkadiri ze společnosti Eurasia Group.