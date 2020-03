Ropa se kvůli obavám z recese prodává pod 30 dolary za barel

Ropa se kvůli obavám z globální recese prodává pod 30 dolary za barel, což je poblíž minima z roku 2016. Podle analytiků se dá v příštích měsících kvůli epidemii nového koronaviru očekávat další pokles poptávky a souboj Saúdské Arábie a Ruska o podíl na trhu.

Severomořská ropa Brent před 14.30 SEČ ztrácela 1,5 procenta na 29,59 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu odepisovala 0,4 procenta na 28,59 dolaru za barel.

Některé země včetně Spojených států a Kanady spolu s evropskými a asijskými zeměmi podnikají bezprecedentní kroky k zamezení šíření viru. Tím omezují poptávku po ropě a ropných produktech, jako je benzin a letecké palivo. Podle analytika Bjornara Tonhaguena ze společnosti Rystad Energy ale ropa stále nedosáhla cenového dna.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a Mezinárodní agentura pro energii (IEA) odhadují, že rozvojovým zemím by letos mohly příjmy z prodeje ropy a zemního plynu klesnout o 50 až 85 procent. Byly by tak nejnižší za více než 20 let.

Před nebezpečím recese varoval v pondělí americký prezident Donald Trump. Řekl, že Spojené státy by mohla recese potkat, protože se zpomalila hospodářská aktivita na celém světě a protože silně klesají také akciové trhy.

Nabídka ropy se přitom zvyšuje. Vývoz ze Saúdské Arábie by měl v nejbližších měsících výrazně vzrůst a překročit hranici deseti milionů barelů denně.