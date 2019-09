Ropa v reakci na útoky v Saúdské Arábii výrazně zdražila

Ceny ropy zahájily obchodování v Asii v reakci na sobotní útoky na ropná zařízení v Saúdské Arábii prudkým růstem o zhruba pětinu na nejvyšší hodnotu za čtyři měsíce. Dolarový růst ropy Brent byl nejvyšší od roku 1988 a procentní od počátku 90. let. Později ceny až polovinu zisků smazaly, stále však směřují k nejvyššímu růstu za téměř tři roky, upozornila agentura Bloomberg.

Kolem 9.50 SELČ cena severomořské ropy Brent vzrostla o 8,6 procenta na 65,41 dolaru za barel, když krátce po zahájení obchodování stoupla až o 19,5 procenta na 71,95 dolaru za barel, což byl nejvyšší procentní růst od začátku války v Perském zálivu v roce 1991. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu zdražila o 7,9 procenta na 59,19 dolaru za barel. Po otevření trhů WTI vzrostla o 15,5 procenta na 63,34 dolaru za barel, což byl nejvyšší procentní růst od června 1998.

Útoky způsobily výpadek těžby 5,7 milionu barelů denně, což představuje více než polovinu průměrné denní těžby země a pět procent globálních dodávek. Pro ropný trh je to nejhorší náhlé přerušení dodávek v historii. I když bude Saúdská Arábie zřejmě schopná obnovit do několika dnů alespoň část dodávek, útoky upozorňují na zranitelnost největšího světového vývozce ropy. Zvýší také přirážku k ceně vlivem politických rizik a přinášejí obavu z destabilizace na Blízkém východě a odvety USA vůči Íránu.

"Nikdy jsme neviděli na ropném trhu takové narušení dodávek a cenovou reakci, jako nyní," uvedl analytik Credit Suisse Group Saul Kavonic. "Přirážka za politická rizika je nyní zpět na programu ropného trhu," dodal.

Ceny zmírnily růst hlavně po oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že schválil uvolnění ropy ze strategických rezerv, jestliže to bude potřeba.

Ropná zařízení Abkajk a Churajs v sobotu ráno zachvátil požár poté, co je zasáhly střely z bezpilotních letounů. K odpovědnosti za útoky se přihlásila jemenská povstalecká skupina Húsíů. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo z zodpovědnosti obvinil Írán a na twitteru uvedl, že nejsou žádné důkazy o tom, že by údery přišly z Jemenu.

Saúdská Arábie je největším světovým vývozcem ropy a útoky zasáhly jedny z nejdůležitějších míst jejího ropného průmyslu. Výpadek chce království vykrýt čerpáním z ropných zásob společnosti Saudi Aramco. List The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenovaného úředníka ze Saúdské Arábie uvedl, že země hodlá dnes obnovit třetinu ze ztracené produkce. Návrat do normálu by ale mohl trvat až několik týdnů.

Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) současné přerušení dodávek je vyšší než výpadek těžby Kuvajtu a Iráku v srpnu 1990, kdy Saddám Husajn napadl svého souseda. Překonal také výpadek těžby Íránu během islámské revoluce v roce 1979.