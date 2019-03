Ropný trh se dostane do mírného deficitu

Ropný trh se dostane ve druhém čtvrtletí do mírného deficitu. Státy sdružené v Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) ale disponují dostatečnými zásobami, které v případě narušení dodávek zabrání růstu cen. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Odhad růstu poptávky na letošek ale ponechala beze změny na 1,4 procenta, což znamená 1,4 milionu barelů denně.

Solidní růst dodávek ze strany států mimo OPEC by podle agentury měl poptávku pokrýt. Organizace se sídlem v Paříži odhaduje, že trh v prvním letošním čtvrtletí pravděpodobně skončí v mírném přebytku a v následujícím kvartálu se patrně přehoupne do deficitu půl milionu barelů denně.

Důvodem k obavám je případné další snížení produkce ve Venezuele, které by mohly způsobit další výpadky zásobování elektrickou energií. OPEC by ale v případě zásadního poklesu produkce ve Venezuele mohl dodávat zhruba o 2,8 milionu barelů denně více, uvádí IEA.

Agentura také zdůrazňuje, že trhu s ropou zároveň pomáhá růst dodávek z USA. V roce 2018 se Spojené státy podílely na růstu produkce zemí mimo OPEC celými 79 procenty. V letošním roce by se tento poměr mohl zvýšit na 83 procent. Spojené státy by tak na trh dodávaly o 1,5 milionu barelů denně více z celkových 1,8 milionu barelů, o kolik by se měly zvýšit dodávky ropy ze zemí mimo OPEC.

"Zásadní změna nastane v roce 2021, kdy se Spojené státy stanou měřeno celoročním průměrem čistým vývozcem ropy," uvádí IEA.