Růst cen ve stavebnictví ještě nedosáhl vrcholu, je cítit nervozita

Růst cen ve stavebnictví ještě nedosáhl vrcholu a na trhu je cítit mírná nervozita. Některé projekty se kvůli nejistotě odkládají nebo přeprodávají. Zástupci oslovených stavebních firem doufají, že ve druhé půlce roku postupně růst cen zpomalí.

Ceny stavebních prací se podle čtvrteční zprávy Českého statistického úřadu meziročně zvýšily o 13,5 procenta (v dubnu o 12,9 procenta). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly meziročně vyšší o 26,5 procenta (v dubnu o 25,2 procenta).

"Vnímáme určitou nervozitu a zvýšenou míru opatrnosti. V soukromém sektoru se například nyní všichni rozhodují, zda investici zahájit v současné chvíli, nebo s ní počkat na další vývoj, aby bylo možné korigovat vliv narůstajících cen," uvedl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. "Rezidenční trh se potýká s obrovskou nejistotou. Kvůli problémům na trhu a jeho nepředvídatelnému vývoji někteří developeři své projekty odkládají, nebo dokonce prodávají jiným investorům," dodal zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

Ředitel keramické skupiny Lasselsberger Roman Blažíček uvedl, že firma za půl roku zvedla ceny o 30 procent. Další zdražování přinese nedostupnost surovin. "Je nedostatek těch dovezených a u nás se nerozšiřuje těžba, takže se sníží dostupnost materiálu a povede to k tomu, že bude drahý a nedostupný pro řadu firem," odhadl Blažíček. Firma kvůli zdražování vstupů ztrácí konkurenceschopnost mimo Evropu. "Prodeje se tam téměř zastavily," podotkl.

Meziměsíčně ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o tři procenta. "Zatím by bylo nezodpovědné tvrdit, že růst dosáhl vrcholu. Nejen stavební firmy musejí nadále čelit rychle rostoucím cenám surovin a energií i tlaku na růst mzdových nákladů kvůli nedostatku lidí," konstatoval Peter Markovič, generální ředitel firmy Xella, která vyrábí Ytong.

Rostoucí náklady se projevují v koncových cenách staveb, které se meziročně zvýšily zhruba o čtvrtinu. Developeři se snaží vyšší ceny kompenzovat bonusy. Inzerují finance na vybavení bytu či garantují vrácení peněz. "Lidé můžou zaplatit deset procent z ceny a kdykoli do termínu dokončení a předání bytu můžou smlouvu ukončit a vrátíme jim všechny peníze," uvedl například Kunovský.

Kunovský věří, že trh zpomalí a ceny bytů letos porostou maximálně o deset procent. Stejné by to mohlo být i u materiálů. "Věříme, že ve druhé polovině roku tempo růstu cen začne zvolna zpomalovat, meziročně budou ceny ale i nadále výrazně vyšší než loni. A nelze očekávat, že by mělo dojít k jejich poklesu," upozornil Markovič.