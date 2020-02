Růst ekonomiky letos čeká méně než polovina šéfů firem v ČR

Růst české ekonomiky v letošním roce předpokládá 45 procent ředitelů významných českých firem, zatímco loni očekávalo růst ekonomiky 52 procent. Vyplývá to vyplývá to z pravidelného průzkumu poradenské společnosti PwC mezi 179 českými generálními řediteli. Naopak pokles očekává letos podle průzkumu 30 procent respondentů, zatímco loni to bylo 17 procent. Stabilní vývoj očekává čtvrtina manažerů.

"Je asi rozumné pro letošek očekávat mírné zpomalení růstu ekonomiky. Na recesi ale nesázím, alespoň pokud nepřijde do ekonomiky nějaký velký impuls zvenčí. Druhá věc je, že konjunktura už trvá poměrně dlouho, a šéfové, stejně jako ostatní lidé, se prostě ptají, kdy už ten pokles přijde," uvedl řídící partner PwC ČR Jiří Moser.

Z průzkumu zároveň ale vyplývá, že 80 procent šéfů počítá s růstem výnosů firem, které řídí. To je přitom podle PwC úroveň, která v průzkumech vždy vycházela v období vrcholu hospodářského růstu. "Skeptický přístup k růstu české ekonomiky v kombinaci s vysokým sebevědomím ohledně vlastní firmy nemusí být paradox. I když někteří ředitelé už zaznamenali pokles potvrzených objednávek, zároveň se často na ochlazení svým způsobem "těší", a navíc věří, že právě jejich firma je dobře připravena. Očekávají totiž třeba, že se uvolní současný tlak na potřebu dalších a dalších zaměstnanců a na zvyšování mezd," uvedla partnerka v PwC ČR Olga Cilečková.

Jako největší hrozbu pro podnikání v následujících 12 měsících vidí podle průzkumu manažeři dostupnost kvalifikovaných zaměstnanců (81 procent). Následuje růst mzdových nákladů (77 procent) a přílišná regulace (68 procent). Skokanem roku se pak podle průzkumu stala rostoucí daňová zátěž, kterou jako riziko hodnotí 65 procent respondentů. Loni to bylo přitom 43 procent dotázaných.

"Kvůli krokům vlády zejména v sociální oblasti lze očekávat, že mandatorní výdaje státního rozpočtu v následujících letech dále porostou. Je tedy jasné, že tyto výdaje bude nutné nějak financovat - a příjmy z daní a sociálního pojištění jsou tím nejpravděpodobnějším zdrojem," uvedl partner v PwC ČR David Borkovec.

V řešení problematiky lidských zdrojů chce podle průzkumu PwC CEO Survey více šéfů využít automatizace. Loni podle průzkumu nahradilo některé své zaměstnance automatizací 30 procent ředitelů. Letos se chystá alespoň jednoho člověka nahradit strojem 47 procent šéfů. Jedenáct procent respondentů se dokonce chystá zautomatizovat více než desetinu pracovních pozic ve firmě.