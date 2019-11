Růst ekonomiky podle odhadů ve třetím čtvrtletí zpomalil

Růst české ekonomiky ve třetím čtvrtletí podle odhadů analytiků mírně zpomalil kvůli vývoji v zahraniční, především německé ekonomice. V průměru ekonomové odhadují meziroční růst hrubého domácího produktu (HDP) na 2,7 procenta a mezičtvrtletní na 0,4 procenta. Český statistický úřad zveřejní předběžný odhad HDP za 3. čtvrtletí ve čtvrtek 14. listopadu.

Ve druhém čtvrtletí ekonomika podle posledních dat ČSÚ stoupla meziročně o 2,8 procenta a mezičtvrtletně o 0,7 procenta.

"V souhrnu by měla ve třetím čtvrtletí ekonomika začít mírně zpomalovat a pokud nedošlo k růstu investic do zásob, tak by zpomalení mohlo být výraznější. S ohledem na Německo nacházející se na hraně recese by to nemělo být velkým překvapením," uvedl ekonom Komerční banky Michla Brožka. Meziroční růst ekonomiky ve třetím čtvrtletí odhaduje na 2,6 procenta.

Nicméně podle analytika Raiffeisenbank Luboše Růžičky by si měl HDP i ve třetím čtvrtletí udržet tempo růstu na úrovni potenciálu české ekonomiky. "Vysoká spotřebitelská důvěra spolu s rychlým růstem mezd nadále zajistí pozitivní příspěvek od spotřeby domácností. Silná zůstane i vládní spotřeba," uvedl s tím, že počítá z meziročním růstem 2,8 procenta.

S růstem HDP o 2,5 procenta počítá ve třetím čtvrtletí hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. "Průmysl tentokrát k růstu nepřispěl vůbec a stavebnictví jen nepatrně. Lépe na tom byla některá odvětví služeb," uvedl.