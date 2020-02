Růst maloobchodních tržeb letos zřejmě zpomalí

Tržby v maloobchodě bez aut se v Česku loni zvýšily meziročně o 4,8 procenta, rostou tak šestým rokem, předloni to bylo o 4,9 procenta. Analytici hodnotí vývoj maloobchodních tržeb i přes mírné zpomalení v závěru roku kladně. Spotřeba domácností podle nich táhne růst české ekonomiky. Letos očekávají ekonomové kvůli pomalejšímu zvyšování mezd zpomalení tempa růstu maloobchodních tržeb, a to až ke třem procentům.

Ve všech měsících loňského roku tržby překročily předloňskou úroveň. Nejvýrazněji rostly v září, kdy obchodníkům stouply tržby o 7,1 procenta. Naopak nejpomalejší tempo růstu bylo v květnu 2,8 procenta.

K nepatrnému meziročnímu zpomalení růstu tržeb za celý rok přispělo podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče závěrečné čtvrtletí loňského roku, jež v meziročním srovnání čelilo nepříznivým kalendářním vlivům. "Každopádně i nadále platí konstatování, že spotřeba domácností zůstává klíčovým tahounem růstu české ekonomiky jako celku," uvedl.

Za celý loňský rok vzrostly podle údajů Českého statistického úřadu tržby za prodej nepotravinářského zboží o 7,7 procenta, pohonných hmot o 2,3 procenta a potravin o 1,8 procenta. Analytici upozorňují, že nůžky mezi dynamikou tržeb za potraviny a ostatní zboží zůstávají dlouhodobě rozevřené v neprospěch potravin. "Domácnosti svoji spotřebou orientují stále více na zbytné zboží a služby," podotkl ekonom UniCredit Bank Jiří Pour.

Nevýrazný nárůst prodejů potravin stojí podle Jáče i za slabším prosincovým výsledkem maloobchodu, trh totiž očekával meziroční růst 5,5 procenta, růst ale činil 4,8 procenta. V prosinci rostly především prodeje počítačů a telefonů, velmi slušný růst vykázaly také výrobky pro domácnost. Podle analytiků ale zklamaly prodeje automobilů. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly v prosinci meziročně o 4,3 procenta. "Trh ale čekal růst o zhruba osm procent, jelikož dříve zveřejněné údaje o registracích nových vozidel za prosinec vykázaly silnou meziroční dynamikou," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Podle něj ale nadále platí, že dynamika maloobchodních tržeb v Česku patří mezi ty vyšší ze zemí Evropské unie a ve srovnání s průměrem zemí EU je dvojnásobná. Tržby za celý loňský rok se v EU v průměru zvýšily o 2,4 procenta, v zemích platících eurem pak o 2,2 procenta. Méně za nákupy běžného zboží utráceli loni například Slováci. Tržby maloobchodu bez prodeje vozidel po očištění o inflaci klesly na Slovensku o 1,4 procenta, což je nejhorší výsledek nejméně od roku 2013.

V Česku zůstává podle analytiků situace domácností příznivá, spotřebitelé nicméně naznačují snahu více spořit, a to kvůli rostoucím obavám ohledně budoucího ekonomického vývoje. To by mohlo vést k mírně slabší dynamice maloobchodu. Seidler a Jáč očekávají za celý letošní rok růst kolem čtyř procent, ekonom Komerční banky Michal Brožka počítá se zpomalením růstu lehce nad tři procenta a analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák se zhruba třemi procenty. Na zpomalování útrat domácností se podle Poura podepisuje jak vyšší inflace, tak klesající tempo růstu nominálních mezd, ačkoli se míra nezaměstnanosti nadále drží na minimech.