Růst spotřebitelských cen v USA v srpnu zpomalil

Meziměsíční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v srpnu zpomalil na 0,1 procenta z červencových 0,3 procenta. Oznámilo to americké ministerstvo práce. Roční míra inflace pak zpomalila na 1,7 procenta z červencových 1,8 procenta.

Bez zahrnutí kolísavých cen potravin a energií se ale spotřebitelské ceny už třetí měsíc za sebou zvýšily, a to o 0,3 procenta. V meziročním srovnání tato takzvaná jádrová inflace vystoupila na 2,4 procenta, což je nejvyšší úroveň od loňského července.

Čtvrteční údaje podle analytiků zřejmě nezmění očekávání, že americká centrální banka (Fed) příští týden podpoří ekonomiku dalším snížením úrokových sazeb. Šéf Fedu Jerome Powell minulý týden zopakoval, že uskuteční patřičné kroky, aby růst americké ekonomiky udržel.

Koncem července Fed podle očekávání snížil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 2,00 až 2,25 procenta. Bylo to první snížení úroků od prosince 2008, kdy světová ekonomika čelila nejhorší krizi od 30. let minulého století.

Evropská centrální banka (ECB) snížila depozitní úrokovou sazbu na nové minimum minus 0,5 procenta z dosavadních minus 0,4 procenta. Zároveň oznámila, že od listopadu obnoví nákupy dluhopisů, a to v objemu dvaceti miliard eur (zhruba 517 miliard korun) měsíčně.