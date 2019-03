Ryanair spustí dvanáct nových linek, například do Manchesteru

Nízkonákladový letecký dopravce Ryanair spustí od října v Česku několik nových linek. Létat bude nově například z Prahy do Manchesteru nebo Bordeaux. Irská společnost by se zároveň chtěla v budoucnu stát největším leteckým dopravcem v Česku. Oznámili to zástupci dopravce. Celkem bude Ryanair v Česku nabízet od příštího zimního letového řádu 34 pravidelných linek.

Celkem 11 nových linek letos spustí Ryanair v Praze. Do Manchesteru bude létat devětkrát týdně, do Bordeaux dvakrát. Už dříve společnost oznámila zavedení spojů do Bari, Billundu, Bournemouthu, Kodaně, Marseille, Göteborgu, Benátek, Rigy nebo Stockholmu. Nově chce Ryanair létat také z Brna do Berlína.

Vedle nových linek bude irský dopravce posilovat některé zavedené linky, například do Budapešti, Madridu Edinburghu nebo na londýnské letiště Stansted.

V současnosti je Ryanair v Česku v počtu cestujících na třetím místě za Českými aeroliniemi a Smartwings. Do budoucna zástupci společnosti avizovali ambici se stát jedničkou na tuzemském trhu. Ryanair očekává, že v příštím roce přepraví až 2,7 milionu lidí na českých spojích.

Prodej letenek do nových destinací spustí Ryanair v pátek. Nejlevnější by měly stát 389 korun.

Ryanair spustí několik nových linek i během blížícího se letního letového řádu. Létat tak bude například do chorvatského Zadaru nebo na Mallorku.

Pražské Letiště Václava Havla v loňském roce odbavilo rekordních 16,8 milionu cestujících, což je meziročně o devět procent více. Zvýšil se i počet vzletů a přistání, který vzrostl o téměř pět procent na 155 530 pohybů.