S novými extra silnými VELO příchutěmi si vychutnáte léto naplno.

Slunce, zábava, zasloužená pohoda a relax - to vše k létu neodmyslitelně patří. Ničím nerušené zážitky si nyní můžete dopřát i díky novince, kterou přináší nejoblíbenější značka nikotinových sáčků VELO. Do svého portfolia zařadila dvě nové příchutě Arctic Frost a Tropic Breeze s ještě větším obsahem nikotinu a intenzivnější chutí, díky kterým bude každý zážitek z letního festivalu, koncertu nebo dovolené u moře o to silnější.

Dospělí milovníci nikotinových alternativ, kterým dosud chyběla varianta s intenzivnějším účinkem, budou potěšeni. Poté, co na český trh v květnu vstoupila novinka VELO Creamy Coffee, rozšiřuje společnost British American Tobacco řadu oblíbených bezdýmných produktů o další dvě novinky.

Oblíbená mentolová příchuť Arctic Frost s až 20 mg nikotinu a Tropic Breeze s exotickou příchutí mučenky, mandarinky i manga a s obsahem nikotinu 15 mg patří k variantám VELO s největší intenzitou. Jsou tak primárně určeny těm, kteří automaticky sáhnou po tom nejlepším a nejsilnějším zážitku, chtějí být ale zároveň zodpovědnější vůči sobě i svému okolí. Právě tyto benefity nikotinové sáčky, jejichž užívání se obejde bez nepříjemného dýmu a zápachu, nabízejí.

Lze je použít tam, kde je kouření zakázané nebo společensky nevhodné, tedy během dlouhé cesty letadlem, v autě, na pracovišti, v restauraci nebo v kině, stejně jako na hudebním festivalu či při odpočinku na pláži. Sáček se aplikuje pod horní ret, kde postupně uvolňuje nikotin přes sliznici ústní dutiny. Při tomto způsobu požití nedochází k hoření tabáku, a nikotinové sáčky tak obsahují až o 99 % méně škodlivých látek než klasická cigareta.

Vychutnejte si příchod léta s dvěma novými a deseti stávajícími příchutěmi VELO, které pořídíte na čerpacích stanicích, v trafikách či na webu govelo.cz. Stejně jako všechny ostatní výrobky obsahující nikotin jsou i tyto určené výhradně dospělým uživatelům.