Samé úrazy a bez poradce to nejde? Pět častých mýtů o životním pojištění

O životním pojištění koluje spousta mýtů. Třeba že stejně žádné peníze neuvidíte, jen si přivoláte smůlu. Nebo že si ho stačí sjednat k hypotéce. Vyvracíme pět velmi rozšířených omylů.

"Bez pojišťováka si životní pojištění správně nesjednám"

Dřív to ani jinak nešlo, dnes už máte na výběr. Pokud jste si zvykli na to, že administrativu řešíte z domova na pár kliknutí, určitě oceníte životní pojištění online od Mutumutu. Poradce ani osobní schůzky nepotřebujete. Smlouva a seznam výjimek jsou napsané tak srozumitelně, že to zvládnete sami. A kdybyste přece s něčím potřebovali poradit, zákaznický servis funguje na telefonu, chatu i e-mailu.

"Stát uzná invaliditu jen málokdy"

Častá obava, ale čísla ji vyvracejí. V České republice dnes žije skoro 420 tisíc lidí, kteří pobírají invalidní důchod. Pro představu - zhruba tolik obyvatel má Liberecký kraj. Takže pojištění invalidity má smysl.

"Je to hlavně o úrazech"

Mnoho lidí si myslí, že když se v rámci životka pojišťují pro případ invalidity nebo pracovní neschopnosti, jistí se tím hlavně pro případ nehody. Mnohem častěji za ně ale může nemoc. Úrazy jsou příčinou jen u 6 % případů invalidity a 10 % případů pracovní neschopnosti.

Nejčastějším důvodem pro přiznání invalidity jsou pak onemocnění opěrné a svalové soustavy. Na druhém místě jsou psychické choroby. Když si životní pojištění sjednáváte, je dobré si zkontrolovat, že tyhle dvě kategorie nejsou mezi výjimkami. Často totiž bývají. Například Mutumutu pojišťuje jak duševní nemoci, tak například chronické bolesti zad.

"Úplně stačí si pojistit hypotéku"

Pojistit se jen na takovou částku, abyste splatili hypotéku? Lepší než nic. Vy ani vaše rodina tak nepřijdete o střechu nad hlavou. Otázkou zůstává, jestli ve chvíli, kdy vám vypadne příjem, dokážete ustát všechny ostatní závazky. Řekněme, že v invalidním důchodu vaše příjmy klesnou o 60 procent. Hypotéku budete mít splacenou, ale ostatní výdaje to nevyřeší. Invalidita navíc může přinést výdaje navíc, například na léky, zdravotnické pomůcky, rehabilitace, fyzioterapii nebo osobní asistenci.

Když si hypotéku sjednáváte, banka vám nejspíš také nabídne, abyste si pojistili případnou neschopnost splácet. Na takové pojištění však není radno spoléhat. Banky jím kryjí především samy sebe a svůj úvěr.

"Pojištěním si akorát tak přivolám neštěstí"

To je opravdu jen pověra a bude to spíš obráceně. Když se pojistíte, budete klidnější. Odpadne vám stres z toho, že vaše rodina nebo vy sami nejste zajištěni pro případ, že by na neštěstí opravdu došlo. A tenhle klid na duši může vašemu psychickému i tělesnému zdraví naopak jenom prospět.