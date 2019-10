Saúdská Arábie a Rusko uzavřely dvacet nových dohod

Výsledkem návštěvy ruského prezidenta Vladimira Putina v Saúdské Arábii bylo podepsání dvaceti kontraktů mezi Moskvou a Rijádem mimo jiné v oblastech energetiky, ropy, zdravotnictví, obchodu, kultury a turismu. S odvoláním na sdělení saúdskoarabského ministerstva energetiky o tom informoval web Arab News. Putin přiletěl do Saúdské Arábie v pondělí a jde o jeho první cestu do islámského království od roku 2007. V úterý by ruský prezident měl odletět do Spojených arabských emirátů.

Putin se setkal s králem Salmánem a s korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlavními tématy rozhovorů byly podle agentury SPA nejnovější vývoj v severní Sýrii, kde minulý týden zahájilo ofenzivu proti kurdským milicím Turecko, a válka v Jemenu, kde je na straně vlády zapojena Saúdská Arábie. Dalším tématem jednání byly podle mluvčího Kremlu ceny ropy.

Putinova návštěva Saúdské Arábie podle zpravodajského webu Al-Džazíra představuje posílení vztahů mezi dvěma státy, které v uplynulých letech spolupracovaly s cílem zajistit vysoké ceny ropy, ale v otázce regionálních konfliktů podporovaly jiné aktéry. Zatímco Moskva v syrské válce stojí na straně prezidenta Bašára Asada, Rijád se postavil za opozici. Rusko v uplynulých letech také upevnilo své vztahy s šíitským Íránem, který je hlavním mocenským rivalem sunnitské Saúdské Arábie. V uplynulých měsících se napětí mezi Teheránem a Rijádem ještě více vyostřilo a Putin se již dříve nechal slyšet, že by Rusko mohlo pomoci situaci zlepšit, jelikož má blízké vztahy s oběma státy.

Na dotaz, zda může posílení vztahů Rijádu a Moskvy zhoršit tradičně blízké vztahy Saúdské Arábie s USA saúdskoarabský ministr zahraničí Ádil Džubajr odpověděl, že nejde o rozpor. "Nemyslíme si, že (naše) blízké vztahy s Ruskem mají jakýkoliv negativní dopad na náš vztah se Spojenými státy... Domníváme se, že můžeme mít strategické pevné vztahy se Spojenými státy a zároveň vyvíjet naše vztahy s Ruskem," řekl.