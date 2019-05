Sdílené kanceláře se otevřou veřejnosti, nejvíce je jich v Praze

V Česku se v pátek veřejnosti otevřou sdílené kanceláře, tzv. coworkingy. Na 61 místech ve 27 městech se uskuteční druhý ročník akce Den otevřených coworkingů. Zájemcům představí sdílené pracovní kanceláře, nejvíce jich je v hlavním městě. Trend se ale postupně z Prahy přesouvá i do regionů, pozadu tak nezůstanou ani krajská města jako České Budějovice, Zlín, Olomouc nebo menší města jako Tábor, Brandýs nad Labem nebo Litomyšl. Akci pořádá portál Na volné noze ve spolupráci s provozovateli sdílených kanceláří po celém Česku.

Letošní zájem podle zakladatele projektu Na volné noze Roberta Vlacha ovlivnil velký ohlas loňského prvního ročníku a dlouhodobá snaha s coworkingy komunikovat a informovat o těch nových, jakož i prohlubující se spolupráce mezi coworkingy jako takovými.

"Zatímco v první etapě byl coworking často jen o jakémsi poskytování místa pro práci a všechna centra si byla principem fungování podobná, dnes je coworking v Česku obrovsky pestrý fenomén a všechny významné coworkingy se snaží aktivně pracovat s komunitou a rozvíjet své členy," řekl Vlach.

Coworkingová centra podle něj nabízejí oproti konvenčním kancelářím příjemnou společenskou atmosféru, možnost potkávat zajímavé lidi, navazovat přátelství, vzdělávat se či posilovat pracovní spolupráci mezi členy. "Ve všech našich prostorách najdete začínající i pokročilé, obchodníky, konzultanty i kreativce, firmy malé, velké i o jedné osobě," doplnila Vesna Mrázková ze společnosti Impact Hub, která má v Česku čtyři pobočky sdílených kanceláří.

Mezi největší poskytovatele sdílených kanceláří v Česku podle realitní poradenské firmy Cushman & Wakefield patří společnosti Regus, Business Link, InnoCrystal, Work Lounge, HubHub, Impact HUB a Scott & Weber.

První centrum sdílených kanceláří bylo otevřeno v roce 2005 v San Francisku. V Praze to bylo o čtyři roky později centrum Coffice. Na Prahu loni připadala více než polovina ploch sdílených kanceláří v Česku. V Brně to byla asi desetina. Následovaly Ostrava, Olomouc a Zlín. Seznam kanceláří, které se zapojí do Dne otevřených dvěří je na www.coworkingy.cz.