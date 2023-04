Shrnutí slovem a obrazem: Bankopojištění funguje jako airbagy u auta

Ke zdravému úvěru patří pojištění schopnosti splácet, shodli se účastníci kulatého stolu BNP Paribas Cardif Pojišťovny. Připomněli pravidlo, že předmět smysluplného úvěru by měl "přežít" dobu splácení pohledávky, a apelovali na posílení finanční gramotnosti obyvatel.

Jak si počínat v době, kdy se půjčky, hypotéky, kreditní karty nebo leasingy staly standardem, ale celá řada faktorů ohrožuje schopnost obyvatel tyto závazky hradit a podkopává finanční stabilitu domácností? Jedním z receptů může být pojištění schopnosti splácet, které primárně kryje dlouhodobou pracovní neschopnost, ztrátu zaměstnání, ošetřování člena rodiny, invaliditu druhého a třetího stupně, a počítá také s případy úmrtí, zaznělo na kulatém stolu, který ve čtvrtek 20. dubna odvysílala z Kongresového centra Praha ČTK Protext.

"Daný produkt funguje jako tzv. bankopojištění," zdůraznil v diskusi Martin Steiner, obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny, která tuto službu nabízí. Sjednává se prostřednictvím spolupracujících bankovních domů, jež zastupovali v debatě ředitelka úvěrů a pojištění Air bank a Zonky Veronika Benešová, ředitel retailového bankovnictví skupiny MONETA Money Bank Aleš Sloupenský a ředitelka úvěrů na bydlení v České spořitelně Petra Skrbková. Pořad bylo možné sledovat webu ČTK ceskenoviny.cz, facebooku ČTK Protext a na webech iDNES.cz, novinky.cz, hn.cz, e15.cz, reflex.cz a newstream.cz.

"Pokud si klient přijde zažádat o úvěr, je mu ho možné prodat zároveň s pojistným produktem. Při koupích online vidíme, že si ho touto cestou berou čtyři zákazníci z 10. Myslím, že má-li být úvěrování zdravé a klient chce mít jistotu, že se mu nic nemilého nepřihodí, měl by toto pojištění k půjčce mít," uvedla Veronika Benešová.

Petra Skrbková upozornila, že hypotéky si lidé berou až na 30 let, takže na tuto dobu se obtížně odhaduje, co se vše může stát. "Považuji za výhodné pořídit si tento druh pojistky rovnou s hypotékou," řekla.

Aleš Sloupenský přirovnal pojištění schopnosti splácet k airbagu u auta/úvěru. "Je to nedílná součást toho, co nabízíme. Jde o pojistný polštář uvnitř produktu," shrnul s tím, že důležitým faktorem je finanční gramotnost zákazníků. "Jestliže si v online nákupech berou pojistku čtyři z deseti, na pobočce, kde má poradce možnost zájemcům osobně vysvětlit, o co jde, si ji vezme až osm lidí z deseti." Obecnou finanční gramotnost vyhodnotili přítomní jako nedostatečnou. Měla by být vyučována na školách, protože právě v práci s mládeží, která má problém s penězi hospodařit, má Česko velké rezervy.

Delikvence u splátek není přesto nijak značná - u spotřebních úvěrů činí sedm procent, u bankovních úvěrů čtyři procenta, u hypoték je toto číslo 0,9 %.

Mezi okolnostmi, kdy nabývá pojištění schopnosti splácet účinku, hraje v tuzemsku prim dlouhodobá pracovní neschopnost. Ta je definována jako absence v zaměstnání od jednoho měsíce výše. "Když jste bez práce déle než 30 dní, začne fungovat pojistná ochrana. Peníze přicházejí na běžný účet pojištěnce, platíme až 12 měsíců," zmínil Martin Steiner. Pojistných událostí z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti je podle něj opravdu hodně. "Loni jsme měli z tohoto důvodu 23 tisíc případů, vyplatili jsme přes 420 milionů korun," vypočetl. V nemocnosti výrazně vedou zaměstnanci nad živnostníky.

Výhledově vidí odborníci riziko v klesajícím finančním zabezpečení českých domácností. "Realita je taková, že 1/5 domácností nemá rezervu na následující dva měsíce. To je dostatečně silný apel na to, aby se lidé pojišťovali a mysleli na zadní vrátka," doporučil Aleš Sloupenský. Třetina domácností má sice prostředky na jeden měsíc, ale téměř dvě třetiny nemají dostatek peněz na dobu delší než tři měsíce, potvrdil nedávný průzkum České spořitelny. "Důležitou roli hrají inflace a další dopady, včetně krize na Ukrajině. Musíme s tím průběžně pracovat. Například ještě před covidem jsme do pojistného plnění přidali ošetřování člena rodiny, a tento parametr nabyl posléze velmi na významu a zůstává důležitý i dnes," podtrhl Martin Steiner. Novinkou v portfoliu BNP Paribas Cardif Pojišťovny je virtuální ordinace - nonstop lékař online, zavedený s ohledem na stoupající počet krátkodobě nemocným, kteří nechtějí trávit hodiny sezením v čekárnách. Pojistnou kategorií jsou i duševní onemocnění, mezi nimiž přibývá depresí a syndromu vyhoření. "Pokud se klienti dostanou do dlouhodobé pracovní neschopnosti, platíme za ně měsíční splátky po dobu až dvanácti měsíců. V případě invalidity II. či III. stupně uhradíme zůstatek jejich dluhu u finančního ústavu," podotkl Martin Steiner.

Celý záznam kulatého stolu je k vidění na kanálu YouTube.