Silničáři v Praze dají do tunelů stovky milionů Kč ročně, letos půl miliardy

Pražští silničáři investují do údržby, provozu a oprav silničních tunelů stovky milionů korun ročně, letos je to více než půl miliardy korun. Loni například opravili vozovku ve Zlíchovském tunelu, osvětlení a další technologie ve Strahovském nebo chlazení v tunelu Mrázovka. Připravenu mají generální opravu Strahovského tunelu, která by měla být dokončena v roce 2033. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Silniční tunely v metropoli měří v součtu 9863 metrů a tunely pro pěší rovněž ve správě TSK 573 metrů. V pondělí uplyne 20 let od otevření tunelu Mrázovka.

"Tunely jsou pravidelně modernizovány, zejména v nočních hodinách, abychom minimalizovali dopady na dopravu. Stárnoucí technologie vyžaduje pravidelnou výměnu. Mezi provedené opravy patří například výměna chlazení v tunelu Mrázovka, modernizace osvětlení a požárních systémů ve Strahovském tunelu či výměna frekvenčních měničů," uvedla Lišková.

Náklady na opravy se pohybují v řádu milionů korun. Konkrétní částka se každý rok mění. Častým důvodem oprav jsou třeba dopravní nehody. Silničáři následně musí opravit především poškozené vybavení jako nárazníky, ventilátory, závory nebo dopravní značky. Loni se v silničních tunelech stalo 25 nehod, při kterých řidiči poškodili zařízení tunelů a způsobili škody za zhruba 800.000 korun. "V roce 2024 evidujeme za prvních sedm měsíců 13 nehod s celkovou škodou 1,3 milionu korun bez DPH," uvedla mluvčí.

Kvůli zvyšujícím se nárokům na bezpečnost musí TSK pravidelně obnovovat technologické vybavení tunelů. V nočních uzávěrách tak loni například vyměnili osvětlení v tunelech, větrání a obnovili systém automatického zjišťování požáru ve Strahovském tunelu. Ve Zlíchovském tunelu opravili vozovku a vyměnili její povrch, což rovněž přispívá ke zvýšení bezpečnosti.

TSK také vybrala ve veřejné soutěži provozovatele radiových stanic. "Pokrytí signálem zahrnuje vybrané úseky komunikací, a to Strahovský tunel, tunel Mrázovka a tunelový komplex Blanka," vyjmenovala Lišková. Zkušební provoz byl nastaven už v druhé polovině srpna 2023, aby TSK předešla možným technickým problémům.

Silničáři také vybrali projektanta kompletní rekonstrukce Strahovského tunelu. Oprava za zhruba šest miliard korun by měla být dokončena v roce 2033. Zahájení rekonstrukce je závislé na dokončení opravy Barrandovského mostu. Po plánované rekonstrukci by nemělo být nutné tunel opravovat v následujících 20 letech. Strahovský tunel byl otevřen v roce 1997.

Částka, kterou musí TSK vydat na opravy tunelů, se podle Liškové pohybuje v řádu stovek milionů korun. "Závisí to na aktuálních potřebách a rozsahu prací. Rozpočet zahrnuje investice, běžnou údržbu, energie a další činnosti. Proto je obtížné uvést jedno přesné číslo," sdělila. TSK letos na tunely vyčlenila 515 milionů korun. Dalších asi 30 milionů je určeno na pravidelné mytí stěn, čištění odvodnění a další údržbu.

Pražské silniční tunely

Tunel Délka v metrech Vyšehradský 34 Letenský 426 Těšnovský 355 Strahovský 2042 Zlíchovský 206 Mrázovka 1300 Blanka 5500 Celkem 9863

Tunely pro pěší

Tunel Délka v metrech Žižkovský 303 Starý Vítkovský tunel 270 Celkem 573

Zdroj: Technická správa komunikací