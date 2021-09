Síť AAA AUTO v červenci a srpnu prodala nejvíce aut ve své historii

Letošní léto patří co do poptávky po ojetých automobilech mezi nejsilnější. Výpadky ve výrobě nových aut nadále prodlužují čekací doby, proto lidé řeší výměnu automobilu raději z nabídky ojetých automobilů. Oproti tomu síť AAA AUTO, největší obchodník s ojetými vozy ve střední Evropě, dosáhla v červenci a srpnu nového historického prodejního rekordu 17250 vozů. To je o 19 % více než v předcovidovém roce 2019. Největší nárůst poptávky společnost zaznamenala na českém a polském trhu.

"Poptávka po vozech z druhé ruky je v posledních měsících takřka enormní v celé Evropě. Automobilky nestíhají vyrábět, protože nemají dostatek potřebných dílů. Na odstavných plochách stojí tisíce nedodělaných aut, která nemohou na trh. Lidé se tak přesouvají do segmentu zánovních aut, na která nemusí čekat, protože jsou k dispozici ihned," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele sítí autocenter AAA AUTO. "Letošní letní sezóna se tak stala tou nejsilnější v naší téměř třicetileté historii. V červenci a srpnu jsme v rámci skupiny prodali rekordních 17250 automobilů," doplnila Topolová.

Skladba oblíbenosti jednotlivých značek v rámci Visegradské čtyřky se během let příliš nezměnila. Přibližně 23% všech prodaných automobilů je značky Škoda, která si drží prvenství v Česku a na Slovensku, kde je poptávka cca na úrovni jedné třetiny. Cca 11% tvoří Volkswagen a 7% Ford. V Polsku dlouhodobě platí za nejoblíbenější Opel, ale obecně je tu poptávka po jednotlivých značkách daleko pestřejší než například u nás. Téměř 9% všech prodaných aut bylo Škoda Octavia, 7% Škoda Fabia a 4% Volkswagen Passat. V rámci jednotlivých zemí pak je vidět lokální vlivy na jednotlivých příčkách.

Nejprodávanější automobily v síti autocenter AAA AUTO v létě 2021: