Škoda chce do roku 2023 snížit počet zaměstnanců o tři tisíce, hlásí odbory

Automobilka Škoda Auto chce podle odborů od letoška do roku 2023 snížit počet zaměstnanců o pět procent, tedy asi o 3000 lidí. Zastavil se už například nábor nepřímého personálu, a to zejména mimo výrobní oblasti. Uvedl to ve čtvrtek týdeník Škodovácký odborář. Odbory se snižováním počtu zaměstnanců nesouhlasí a chtějí snížit pětiprocentní krácení personálu na minimum. Vyjádření firmy zjišťujeme. Škoda Auto zaměstnává téměř 39 tisíc lidí, z toho v Česku asi 34 tisíc. Jedná se o kmenové zaměstnance, kromě nich v automobilce pracují i agenturní pracovníci.

"Odborová organizace tento postup kritizuje, je totiž nutné nejen podat informaci, ale celý projekt projednat. Odbory KOVO rovněž nesouhlasí s číslem rácia. Udělají proto vše, aby snížily toto neodpovědně stanovené plošné rácio pět procent na minimum," uvedl ve čtvrtek týdeník.

Vedení firmy by podle odborů snížením počtu pracovníků ohrozilo projekty Škody. "Je naprosto jasné, že pokud by se v ráciu pokračovalo, vytvoříme projekt solidarity, kdy přímí pracovníci odmítnou různé modely pracovní doby, jako je sedmnácti- a osmnáctisměnný systém či další formy flexibilní práce, včetně hromadných přesčasů," sdělily odbory.

Provoz ve Škodě mezitím komplikuje pandemie koronaviru. Na výrobních linkách už nastal podstav. "Řešení firma nalezla tak, že nutí agenturní zaměstnance, aby po noční pokračovali na ranní směnu, a nahradili tak chybějící pracovníky. Podotýkáme, že toto je ten nejhorší hazard s lidským zdravím," doplnili odboráři.

Agenturní zaměstnanci musejí podle odborů po noční směně čekat, až se zjistí, kolik lidí se nedostavilo do práce, a pak jsou podle potřeby posíláni na další směnu. Odbory to kritizují. "Takto zneužívat bezbrannosti pracovníků, závislých na této prekérní formě zaměstnání a obživy, je nedůstojné nejen v rámci firmy Škoda, ale i celém koncernu Volkswagen," uvedl Škodovácký odborář.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.