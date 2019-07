Skokové zdanění cigaret očekávaný výnos daní nepřinese

Návrh ministerstva financí schválený v květnu vládou na zvýšení spotřební daně na tabák nepřinese do státního rozpočtu v následujících letech tolik peněz, kolik si stát představuje. Ve středu to na tiskové konferenci uvedli autoři studie Centra behaviorálních experimentů (CEBEX), které spolupracuje s Vysokou školou CEVRO Institut. Pro rozpočet by podle nich bylo lepší zvyšovat daňovou zátěž postupně, nikoliv skokově. Podobně v minulosti argumentovaly tabákové společnosti. Příspěvek 80 tisíc korun dala autorům studie firma British American Tobacco.

Podle vládou schváleného materiálu by měly spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, stoupnout příští rok zhruba o deset procent. Daňová zátěž u jedné krabičky cigaret by tak mohla podle informací ČTK od tabákových firem stoupnout o 12 až 13 korun. Podle Petra Koblovského z CEBEX se na ceně cigaret promítne po zvýšení spotřební daně také daň z přidané hodnoty, cigarety tak podraží o zhruba 14 procent.

Ministerstvo očekává, že zvýšení daně přinese v příštím roce 7,7 miliardy korun, o rok později 9,2 miliardy korun. Tento odhad je podle Koblovského optimistický a nebere na zřetel snížení spotřeby, přechod spotřebitelů k levnějším druhům cigaret, vzrůstající černý trh, ale ani snížení nákupů cigaret od zahraničních spotřebitelů v ČR.

"Analýza trhu ukazuje, že v roce 2018 bylo z cca dvaceti miliard kusů spotřebovaných cigaret v ČR zhruba třicet procent generováno zahraničními spotřebiteli," upozorňuje studie. Většinou jde o Rakušany a Němce. Část z nich si pak bude kupovat cigarety a platit daň ve svém domovském státu, protože se jim po zvýšení ceny cigaret jízda do ČR nevyplatí. Tím podle Koblovského klesnou i další příjmy rozpočtu, kteří tito spotřebitelé platí, například v naftě nebo v potravinách.

Pokud by se snížil počet přeshraničních prodejů o procento, klesne očekávaný výběr spotřební daně o 160 milionů korun. Kdyby se jejich počet snížil o třicet procent, klesne výběr daně o 4,8 miliardy korun, uvádí studie.

Podle nejrealističtějšího výpočtu ve studii vyšlo, že pokud se zvedne cena cigaret o 13,6 procenta, zvedne se výběr spotřební daně o 1,4 procenta - letos by výběr daně z cigaret, tabáků a doutníků měl být 59 miliard korun, zvýšení by tak činilo 826 milionů korun. Spotřeba legálně zdaněných cigaret klesne o necelých deset procent na 18,1 miliardy korun.