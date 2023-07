Skrytá nerovnost: Proč mají české ženy nižší důchody než muži?

Feminizace chudoby a její dopady na zajištění na stáří

Podle údajů Eurostatu ženy v České republice vydělávají o 16,4 % méně než muži. Bohužel, to je také jedním z důvodů, proč mají ženy méně finančních prostředků na důchod a jsou více ohroženy chudobou v důchodovém věku.

Příčin většího ohrožení žen chudobou ve stáří je několik. Především je to skutečnost, že ženy častěji pobírají nižší mzdy než muži, a to i na stejně kvalifikovaných pozicích. Dále se častěji stahují z pracovního procesu z důvodu neplacené péče (mateřské nebo rodičovské dovolené, péče o nemocné nebo starší členy rodiny), preferují pracovní úvazky na částečný úvazek nebo mají kratší délku praxe (ženy odcházejí do důchodu dřív a začínají pracovat později).

"Rozdíl ve výši mezd mezi muži a ženami se výrazně mění i s věkem - nejvyšší rozdíl je mezi 40-44 lety, kdy dosahuje 23 %. To souvisí zejména s mateřstvím a rodičovstvím. Ženy věnují více času péči o rodinu na úkor svého zaměstnání a budování úspor na důchod. Právě z důvodu nižších platů a nedostatečných finančních prostředků často nemají možnost si pravidelně odkládat dostatek peněz a zabezpečit se na důchod. Tím vzniká začarovaný kruh", upřesňuje situaci Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ČR

"Je nezbytné dlouhodobě se zabývat zakořeněnými problémy týkajícími se rovnosti platu a rozdělení péče mezi pohlaví. Nicméně krátkodobě je nutné více pracovat s finanční gramotností a povědomím o možnostech zajištění na stáří," doplňuje Martin Řezáč, předseda Výkonného výboru AKAT ČR.

Genderová důchodová mezera může být definována různými způsoby, například výši důchodů, rozdíly v míře automatického zúčtování mezi muži a ženami nebo velikosti důchodových fondů. Bez jasné definice je obtížné vyvinout opatření pro sledování pokroku při snižování této mezery nebo stanovit cíle pro její snížení.

Jakkoliv je neplacená práce, kterou ženy vykonávají, přínosná pro společnost, má negativní dopady na samotné ženy. Ženy tak platí za genderovou platovou mezeru dvakrát - jak v současnosti, tak i v budoucnosti.

Avšak tato výzva se netýká pouze žen. Je důležité, aby každý jednotlivec, bez ohledu na pohlaví, si uvědomil nutnost zajištění vlastní finanční stability na stáří. Nespoléhat se pouze na státní důchodový systém, který může být nejistý a nedostačující. Je důležité si vytvářet vlastní rezervy a pravidelně si odkládat finanční prostředky, díky kterým si zajistím stabilitu a důstojný život po odchodu do důchodu.

