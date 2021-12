Skupina SOLEK po BlackRocku podepsala smlouvu s dalším předním světovým investorem

Energetická skupina SOLEK, podnikající v oboru obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na projektování, výstavbu a provoz solárních elektráren, uzavřela prostřednictvím své chilské dceřiné společnosti SOLEK Latam Holding SpA rámcovou smlouvu se společností Nala Renewables, která je společným podnikem mezi Trafigura Group a IFM Investors. SOLEK v rámci této transakce zajistí projektování, výstavbu a prodej 13 solárních elektráren v Chile. Zároveň bude následně dohlížet také na jejich údržbu a servis.

Skupina SOLEK bude v rámci této transakce dodávat solární elektrárny, které po připojení budou mít celkový instalovaný výkon až 150 MWp. Do provozu by měly být uvedeny v průběhu příštích dvou let. Součástí dohody je i zajištění pravidelné údržby a odborného servisu, ve kterých bude SOLEK pokračovat nejméně dva roky po uvedení elektráren do provozu.

"Závěr roku je pro nás o to úspěšnější, když v takto krátkém časovém horizontu můžeme oznámit další dokončení významných partnerství, na kterých naše týmy pracovaly měsíce po celém světě. V rámci společnosti dlouhodobě směřujeme k přechodu od individuálních k institucionálním investorům a tento projekt je pro nás výrazem důvěry a potvrzení, že jsme naší ambici zase o krok blíže," komentoval Zdeněk Sobotka, zakladatel a CEO energetické skupiny SOLEK.

Všech 13 fotovoltaických projektů v pěti regionech po celém Chile bude z většiny vlastnit společnost Nala Renewables, která je společným podnikem Trafigura Group, jedné z předních světových nezávislých společností obchodujících s komoditami, a globálního správce institucionálních fondů IFM Investors. Pro Nala Renewables je transakce první akvizicí solárních elektráren v Chile.

Mezi menšinové investory patří investiční banka a poskytovatel finančních služeb Moonvalley Capital y Asesorias Ltda, která zajistila v rámci této transakce finanční poradenství, a společnost pro investice a financování obnovitelných zdrojů energie Korkia Venture Insight UK Ltd. Švýcarská Nala Renewables nyní založí kancelář v hlavním městě Chile v Santiago de Chile.

"Cílem společnosti Nala Renewables je v průběhu příštích pěti let vybudovat globální portfolio projektů obnovitelné energie o kumulativní kapacitě čtyři gigawatty, které budou provozovány ve výstavbě nebo v pokročilé fázi vývoje. Těší nás, že můžeme spolupracovat se skupinou SOLEK a našimi spoluinvestory v Chile," řekla Jasandra Nyker, generální ředitelka společnosti Nala Renewables.

Ve fázi výstavby jsou nyní celkem tři parky Cauquenes, Conquistador a Castilla které mají dohromady instalovaný výkon 16 MW. První dva jmenované projekty se nachází severně od města Chillán, Castilla severně od hlavního města Santiaga. Všechny projekty budou vybudovány a připojeny do sítě v rámci chilského programu PMGD/PMG (projekty distribuované výroby elektřiny), který je jedním z pilířů strategie země, jež se má do roku 2050 stát uhlíkově neutrální.

"Portfolio fotovoltaických elektráren, na kterém v rámci tohoto projektu pracujeme, se zařadí mezi jedny z nejvýznamnějších a nejrozmanitějších solárních parků v zemi. Přispívá k tomu i jejich vhodná lokalita s velmi dobrým slunečním zářením i místní vysoká poptávka po elektřině v hustě obydlených místech či oblastech s rozvinutým těžebním průmyslem," uzavírá Sobotka.

Letos v listopadu skupina SOLEK zároveň uzavřela smlouvu s fondem Global Renewable Power Fund III amerického BlackRocku. Dohoda umožňuje skupině realizovat až 28 individuálních projektů fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu až 200 MW. Na jaře pak SOLEK navázal spolupráci také s francouzskou investiční bankou Natixis. Skupina tak má úspěšně nakročeno k dosažení cíle 500 MW celkového instalovaného výkonu do dvou let.