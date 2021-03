Smejkalova skupina doporučuje umožnit firmám omezit provoz

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) vedená epidemiologem Petrem Smejkalem vládě doporučuje, aby firmy mohly v týdnu před Velikonocemi dobrovolně omezit provoz. Náklady by jim měly být kompenzované, například jako překážka v práci z programu Antivirus.Uvedlato v páteční tiskové zprávě. V prvním dubnovém týdnu očekává nárůst nových případů mezi 4700 až 7100 případů denně.

"Jakékoliv omezení přítomnosti na pracovišti i o několik dní by přispělo ke zpomalení šíření viru v populaci. Pokud se firmy rozhodnou, že zůstanou v týdnu Velikonoc v provozu, je třeba, aby důsledně pokračovaly v povinném testování zaměstnanců," uvedl epidemiolog Rastislav Maďar, který byl do srpna šéfem epidemiologické skupiny ministerstva zdravotnictví.

V prvním dubnovém týdnu členové MeSES očekávají průměrný nárůst 4200 až 7100 nových případů za den, tedy 30 tisíc až 50 tisíc za týden. Ředitel Centra pro modelování biologických a společenských procesů René Levinský očekává zrychlení současného poklesu. "Ale i při optimistických scénářích je v prvním dubnovém týdnu nepravděpodobná incidence sto nových případů na sto tisíc obyvatel, která je vhodná k většímu uvolnění opatření," uvedl.

Pokles reprodukčního čísla o dalších 20 procent, čemuž by napomohlo dobrovolné omezení firem, by podle MeSES umožnilo zmírnění protiepidemických opatření zhruba o týden dříve a mělo by pozitivní dopady na ekonomiku i zdravotní péči. Zhoršení situace by naopak mohlo ohrozit návrat dětí do škol po velikonočních svátcích.

Za možné riziko skupina, kterou tvoří 12 odborníků z různých oborů, považuje rozdílnou epidemickou situaci v jednotlivých regionech. Nárůst kontaktů mezi různě postiženými regiony by mohl znamenat další šíření nákazy.

"Úroveň souhlasu s opatřeními ve společnosti postupně klesá a rozdíly mezi dopady na různé oblasti života a sektory ekonomiky jsou vnímané jako nespravedlivé. Výměna krátkodobého omezení výroby za možnost rychlejšího otevření škol, služeb a maloobchodu by pravděpodobně byla pozitivně přijatá větší částí veřejnosti," sdělil k tomu sociolog Martin Buchtík.