Sníží se těžba ropy? Moskva a Rijád jsou blízko dohodě

Rusko a Saúdská Arábie jsou velmi blízko k dosažení dohody o snížení těžby ropy. Televizi CNBC to řekl šéf ruského státního investičního fondu RDIF Kirill Dmitrijev. Společnost Fitch Solutions v této souvislosti varovala, že bez dosažení dohody by se cena severomořské ropy Brent mohla propadnout i pod deset dolarů za barel. Tam byla naposledy koncem 90. let.

Saúdská Arábie je největším exportérem ropy na světě a klíčovým členem Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Minulý měsíc zkrachovala jednání o snížení těžby mezi OPEC a dalšími těžaři v čele s Ruskem. V pondělí se měly uskutečnit další rozhovory, podle nejnovějších informací zdrojů však byly odloženy až na čtvrtek.

Březnový krach rozhovorů rozpoutal cenovou válku mezi Saúdskou Arábii a Ruskem. Obě země se vzájemně obviňovaly z kolapsu jednání. Podle Dmitrijeva by dohoda o snížení dodávek pomohla stabilizovat trh.

"Rusko má rozhodně velký zájem na stabilizaci cen ropy," uvedl šéf ruské banky VTB Andrej Kostin. "Nikdo nemá zájem na nízkých cenách ropy. Ani Spojené státy, ani Rusko, ani Saúdové," dodal.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden signalizoval, že dohoda by mohla snížit těžbu asi o deset milionů barelů denně. Část analytiků ale tvrdí, že kvůli koronaviru a souvisejícím hospodářským problémům je teď poptávka po ropě nižší možná o více než 20 milionů barelů denně. To by bylo více než 20 procent objemu poptávky předtím, než krize kolem koronaviru vypukla.

Ceny ropy od začátku roku klesly zhruba o polovinu. Kromě krachu březnových rozhovorů o snížení těžby je tlačí dolů rovněž pokles poptávky v důsledku koronavirové krize. Krátce po poledni se dnes cena ropy Brent pohybovala v blízkosti 33 dolarů za barel. Proti pátečnímu závěru ztrácela zhruba 3,3 procenta.