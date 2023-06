Společně s iniciativou Zálohujme.cz se Mattoni postará o nápojové obaly na filmovém festivalu

Partner Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary - minerální voda Mattoni se letos během konání festivalu postará o cirkulární řešení pro nápojové obaly. Společně s iniciativou Zálohujme.cz, jejímž je společnost Mattoni 1873 zakládajícím členem, připraví 3 ECO Life Pointy, kam návštěvníci mohou odevzdat prázdné PET lahve. Ty se tak mohou vrátit třeba na příští ročník festivalu recyklované.

"K odevzdání PET lahví do zálohomatů návštěvníky motivujeme odměnou, kterou za navrácení nápojového obalu dostanou. Za každou vrácenou PETku dostanou lístek se slevou na nealko koktejl s Mattoni. Ten návštěvníci uplatní v Mattoni Life Baru u Vřídla a v Dvořákových sadech," říká Lutfia Volfová, mluvčí iniciativy Zálohujme.cz. Zálohomaty návštěvníci najdou na třech místech: v zóně Mattoni Life Bar u Vřídla, v hotelu Thermal a v KVIFF.TV Parku.

Mattoni, společně s karlovarským festivalem, chtějí minimalizovat množství odhozených lahví ve městě. Kromě zálohomatů pomohou také Lovci PETek, kteří budou procházet nejexponovanějšími místy a prázdné PETky od návštěvníků vybírat. Neuniknou jim ani lahve odhozené tam, kde být nemají. "Již brzy by i v Česku mohl fungovat plošný zálohový systém na PET lahve a plechovky jako v řadě evropských zemí. Návštěvníci filmového festivalu si ale mohou vracení PETek do zálohomatů vyzkoušet už nyní. Mattoni pak zajistí, aby byly PET lahve odevzdány k recyklaci. PETky tak dostanou šanci na další život," doplňuje Lutfia Volfová.

O tom, co se děje s PETkou v plošném zálohovém systému po vhození do zálohomatu, se návštěvníci dozví na velké LED obrazovce na pódiu u Mattoni Life Baru. Mattoni tam několikrát denně promítne krátký film Cesta cirkulární PET lahve, který ukáže koloběh materiálu při recyklaci tzv. "z lahve do lahve". "Opakovaná recyklace je nejšetrnějším způsobem, jak s PET lahvemi nakládat. Materiál cirkuluje stále dokola ze staré do nové lahve, ušetří se tak obrovské množství materiálu, který se nemusí vytěžit," popisuje Lutfia Volfová a doplňuje, že k takovému opakovanému způsobu recyklace dopomůže právě transparentní a funkční zálohový systém, který by v ČR mohl fungovat už od roku 2025.

150 let Mattoni

Mattoni, ikonická značka neodmyslitelně spojená s motivem orla již od roku 1873, se za 150 let své existence stala synonymem pro minerálku. Unikátní minerální voda s nezaměnitelnou chutí se rodí v hloubce 125 až 230 metrů v panenské přírodě u Karlových Varů. Jedinečná poloha na rozhraní Krušných a Doupovských hor jí dává střední mineralizaci s vyváženým poměrem vápníku, hořčíku a draslíku pro každý den. Mattoni přináší tu nejkvalitnější vodu pro zdraví, jež je dostupná v přírodní neperlivé, jemně perlivé i perlivé variantě a v široké škále příchutí. Limitovaná edice Mattoni Extra perlivá přináší 150% perlivost ke 150. výročí Mattoni.

"Mattoni je život"

Motto značky rezonuje v dlouhodobé podpoře kulturního a společenského života v České republice. Značka je partnerem Národního muzea, Národního divadla a Národní galerie, spolupracuje s Akademií výtvarných umění i mladými umělci a podporuje sportovní běžecké událostí RunCzech a Mattoni Free Run. Je také hrdým partnerem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který je jednou z nejprestižnějších akcí v domově této minerální vody.

Úspěšná firma s úctou k tradici

Před 150 lety se na Karlovarsku zrodila nápojová firma úspěšného podnikatele a vizionáře Heinricha Mattoniho. Ten svou neutuchající pílí brzy dosáhl mezinárodního úspěchu a jeho Kysibelka přinášela nejen osvěžení a zdraví svým konzumentům, ale také po celém světě proslavila a zviditelnila karlovarský region. Na tradici rodinné firmy H. Mattoniho navazuje dnešní Mattoni 1873. Z jedné stáčírny minerální vody se postupně rozrostla na lídra středoevropského trhu nealkoholických nápojů s 11 závody v 8 zemích. Přitom si stále zakládá na rodinných hodnotách a chová úctu jak k zakladateli své historie, tak ke karlovarskému regionu. Současnou podobu získala v 90. letech díky výrazným investicím italské rodiny Pasquale. Produkty vyváží do 19 zemí světa a vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a Srbsku. V ČR, Slovensku, Rakousku, Maďarsku, Srbsku, Černé hoře a Bulharsku je výhradním výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů a pochutin značek firmy PepsiCo.

Společenská odpovědnost pro dalších 150 let

Společnost Mattoni 1873 se zaměřuje i na aktivity spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. Mimo důsledné péče o prameny se zaměřuje na ekologičtější železniční přepravu produktů, 100% recyklovatelnost obalů i na ochranu a obnovu druhové rozmanitosti v okolí svých výrobních závodů. Je také zakladatelem iniciativy Zálohujme.cz, která podporuje dlouhodobou udržitelnost nápojového odvětví prostřednictvím lokální a opakované recyklace PET lahví a plechovek "z lahve do lahve", "z plechovky do plechovky".

O iniciativě Zálohujme.cz:

Iniciativa Zálohujme.cz byla založena na jaře roku 2018 a od té doby akceleruje celospolečenskou debatu o zavedení systému vratných záloh na nápojové PET lahve a plechovky v Česku, aby došlo k posílení principů oběhového hospodářství. Za dobu své činnosti představila celou řadu odborných studií, jak zlepšit sběr nápojových PET lahví a plechovek, aby se po použití nestávaly bezcenným odpadem, ale plnohodnotnou surovinou umožňující opakovanou recyklaci "z lahve do lahve" a z "plechovky do plechovky”. Momentálně má iniciativa 29 členů.

Zakládající členové: Mattoni 1873, Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN), Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT)