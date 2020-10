Společnost Huawei představila nová řešení na cestě k chytré a propojené společnosti

Rychlejší digitální transformace průmyslových odvětví i nová éra zážitkové ekonomiky v domácnostech. To vše s sebou přinese vylepšená konektivita skrze nová technologická řešení technologické společnosti Huawei. Na fóru pořádaném Komisí pro širokopásmové připojení OSN představil výkonný ředitel Huawei vizi propojené inteligentní společnosti a kroky, které Huawei vyvíjí k jejímu dosažení.

Každý pokrok v oblasti konektivity s sebou vždy nesl razantní formování společnosti. S postupným přechodem do světa, ve kterém jsou chytré technologie neoddělitelnou součástí našeho každodenního života, jsou i naše nároky na konektivitu čím dál tím vyšší. Průmyslová odvětví a firmy, stejně tak jako domácnosti a koncoví uživatelé, vyžadují rychlé, spolehlivé a bezpečné připojení. Stupňující se požadavky řeší integrace nových technologií, jakými jsou například cloudové systémy nebo umělá inteligence (AI). Jak uvedl na šestém ročníku fóra Ultra-Broadband Forum (UBBF) výkonný ředitel Huawei David Wang, odvětví konektivity díky tomu prochází několika změnami.

Od Internetu věcí (IoT) postupně přecházíme k Inteligentnímu internetu věcí, v rámci kterého už nejde jen o propojení společnosti a jejích technologických zařízení, ale o integraci umělé inteligence. Přesouváme se k tzv. systému Intelligent Twins. Ten díky pokročilé kombinaci cloudových systémů a AI bude schopen kapacitně zvládnout předpovídaný trilion propojení v roce 2035.

Změnou také prochází pracovní prostředí, na nějž měla významný dopad i pandemie koronaviru covid-19. Cílem již není pouze digitalizace kancelářského prostoru, ale zejména digitalizace produkce, transakcí a jednotlivých operací.

Všudypřítomné gigabitové připojení

Klíčem k zajištění optimální uživatelské zkušenosti a podpoře inovace aplikací pro tisíce odvětví se stávají diferencované a deterministické síťové služby, jejichž výhodou je přizpůsobivost rozdílným nárokům jednotlivých odvětví na síťové služby a konektivitu. Společnost postupně opouští prostor, ve kterém se datový přenos počítá v megabitech za sekundu, a přesouvá se do dimenze gigabitů. Spojením sil napříč průmyslovými odvětvími mohou 4G, 5G, Wi-Fi a optické technologie poskytovat všudypřítomné gigabitové připojení.

V neposlední řadě dochází ke změnám i v rámci provozu a údržby sítí. Sítě 5G jsou komplexnější než předchozí generace a namísto vykonávání operací provozu a údržby sítí manuálním způsobem začíná docházet k hyper-automatizaci, která skrze big data a AI umožňuje řešení komplexních problémů.

Pod náporem všech těchto změn musí konektivita nevyhnutelně projít procesem zdokonalení. Základem konektivity je šířka pásma. První nutnou modernizací je proto všudypřítomné gigabitové připojení. To je nezbytné pro video v kvalitě ultra-HD, ale především pak pro průmyslové aplikace ve virtuální či rozšířené realitě, kamery na bázi umělé inteligence a drony. Následuje deterministická zkušenost, která je klíčová pro domácnosti zejména v případě práce na dálku či on-line výuky, ale také pro bezpečnou a spolehlivou výrobu v podnikovém prostředí. V neposlední řadě musí konektivita vzhledem k narůstajícímu objemu a složitosti sítí dosáhnout hyper-automatizace.

Představení čtyř technologických řešení

David Wang na UBBF fóru představil čtyři technologická řešení, která jsou vstupní branou k inteligentní konektivitě napříč společností i jednotlivými odvětvími. První je inteligentní distribuovaný přístup, ten přinese pokrok do domácností. Gigabitové Wi-Fi připojení, vysoce kvalitní zážitek ze služeb a precizní identifikace uživatele umožní operátorům těžit zejména ze síťového zážitku spíše než z uživatelské základny. Inteligentí kampusové sítě díky centrální správě LAN a WAN, gigabitovému přístupu a inteligentní správě provozu a údržby skrze AI umožní operátorům poskytovat jednotná síťová řešení pro podniky při přechodu do cloudu. Dalším z řešení jsou inteligentní prémiové privátní linky, díky kterým mohou operátoři nabídnout nízkou latenci 1 ms, a tedy i jedinečný zážitek. Tyto linky navíc propojují podnikové zákazníky k privátním sítím. Čtvrtým řešením jsou inteligentní cloudové sítě, jejichž cílem je vytvoření synergie mezi cloudem a sítí v éře cloudových systémů, díky kterým získají podniky přístup na hromadné množství cloudů.

"V průběhu posledních 30 let Huawei pracovala společně se zákazníky a partnery na vytvoření souvislého organismu umělé inteligence pro všechny domácnosti a na zavedení inteligentních modernizací do všech průmyslových odvětví. Naším konečným cílem je růst digitální ekonomiky a zlepšování každodenního života," říká David Wang a dodává: "Neustálé investice do technologií 5G, optických sítí a vylepšených inovací IPv6 nám pomáhají přinášet nová inteligentní řešení. Díky těmto řešením budou ultra-širokopásmové sítě zelenější a efektivnější a my tak budeme moci budovat chytřejší svět. Do budoucna hodláme zdvojnásobit naše úsilí v základním výzkumu, více investovat do síťových technologií nové generace a ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami tento nízkouhlíkový, efektivní a chytrý svět budovat společně."

UBBF je stěžejní globální událost pro celé odvětví ICT. Na letošní akci vystoupili hosté z China Mobile, FTTH Council Europe, TechUK, Ernst & Young Advisory Limited, IPv6 Forum, SAMENA Telecommunications Council a Omdia.