Společnost Merkur by chtěla posílit prodeje do Velké Británie

Společnost Merkur Toys z Police nad Metují na Náchodsku, která vyrábí známé stavebnice Merkur, by chtěla posílit prodeje do Velké Británie. Obává se ale, že by možné zvýšení exportu na britské ostrovy mohl ohrozit nadcházející odchod Británie z Evropské unie. Informoval o tom jednatel Merkur Toys Jaromír Kříž.

Zatím firma vyváží do Velké Británie hračky za necelý jeden milion korun ročně. Přibližně rovným dílem se na exportu podílejí montovací stavebnice a modely plechových vláčků. "Jeden zájemce, původem Čech, se ozval a má o naše výrobky zájem. Chceme obchod do Británie rozvíjet. Brexit ale pro rozvoj obchodu není dobrou zprávou," řekl Kříž.

Merkur by se podle něj mohl v budoucnu na britském trhu prosadit i s robotickými stavebnicemi, které jsou ovládané mikropočítačem a dají se programovat a ovládat například chytrými telefony. "Loni jsme v Londýně na konferenci k využití robotiky ve vzdělávání prezentovali náš robotický podvozek řízený mikrobitem a měli jsme úspěch," uvedl Kříž.

Celkové roční tržby firmy přesahují 60 milionů korun. Odbyt do zahraničí tvoří asi 30 procent prodeje. Hlavními zahraničními odbytišti jsou Slovensko, Rakousko, Německo a Francie.

Hlavní část z celkového prodeje firmy Merkur Toys připadá na kovové stavebnice z děrovaných pásků a šroubků Merkur, jejichž vznik spadá do 20. let minulého století. Vedle stavebnic Merkur Toys vyrábí i plechové modely vláčků a nedávno své portfolio rozšířil o výrobu dětských tříkolek a koloběžek a různého dětského nářadí.