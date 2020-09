Správy železnic vypisují tendr k rychlodráze z Prahy do Drážďan

Správa železnic a německá DB Netz AG vypisují tendr na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí k nové trati z Prahy do Drážďan. V pondělí o tom informovala Správa železnic (SŽ). Rychlodráha z Prahy do Drážďan včetně odbočné větve do Mostu by mohla být podle studie proveditelnosti dokončena v roce 2035.

Rychlostní trať má umožnit jízdu vlaků rychlostí až 350 kilometrů za hodinu. Jízdní doba z Prahy do Ústí nad Labem by se měla zkrátit zhruba o polovinu na 30 minut. Cesta do Drážďan by měla trvat hodinu.

Předmětem nynější zakázky je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro Krušnohorský tunel. "Zpracování dokumentace v procesu předprojektové přípravy se předpokládá v letech 2020 až 2024," uvedla mluvčí SŽ Nela Friebová.

Možní dodavatelé se na začátku letošního roku seznámili se způsobem zadávání veřejných zakázek podle německého práva. "Účast více než 70 potenciálních dodavatelů z různých zemí Evropy potvrdila, že příprava tohoto projektu je záležitostí celoevropského významu," uvedla Friebová.

Cesta mezi městy se výrazně zkrátí

Nové železniční spojení Drážďany-Praha podle Správy železnic zvýší nabídku regionální osobní železniční dopravy díky výrazně kratším jízdním dobám, přesune část nákladní dopravy ze silnice na železnici a napojí Českou republiku na západoevropskou síť vysokorychlostních tratí.

Rychlovlak povede ze stanice Praha Vysočany do Lovosic, kde se trať spojí s nynějším koridorem, který vede podél Labe do Ústí a dále Děčína a Drážďan. V Lovosicích vysokorychlostní dráha překoná řeku a povede do Litoměřic a dále tunelem po pravém břehu do Ústí, kde znovu překlene Labe. Nové centrální nádraží v krajském městě bude poblíž současného západního nádraží. Za městem pak vlaky zajedou do tunelu pod Krušnými horami a vyústí už v Německu.

Některé obce na Litoměřiku vyjádřily s plánovou tratí nesouhlas. Způsobila by podle nich necitlivý zásah do krajiny a nárůst hluku.