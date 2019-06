Srážky pomáhají jihočeským zemědělcům, rizikem jsou plísně

Srážky posledních dní pomáhají jihočeským zemědělcům. Louky a pastviny, kde byla situace nejhorší a kde byly praskliny, se vzpamatovaly. Zemědělci se teď ale bojí vzniku plísní. Na některých místech kraje již senážují první obiloviny a traviny. Řekla to ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná.

Ačkoli jižní Čechy netrpěly suchem ze všech krajů nejvíc, situace už byla hraniční, aby přežily jařiny. "Řepka, pšenice vypadají dobře. Louky a pastviny, kde byla největší hrozba nedostatku vody, také pomalu regenerují. Bohužel někde přišel déšť až poté, co trávy odkvetly. Zdá se ale, že tak velký problém by to nemusel být," uvedla ředitelka.

Ornice, zejména ta těžší, je teď v průměru až metr nebo ještě hlouběji zavlažená. Kvůli deštivému počasí se ale někteří zemědělci bojí, že bude hodně vlhkomilných parazitů a plísní.

Zemědělci v Česku řeší problém se senem, zásoby jsou malé kvůli loňskému suchému létu. "Nemám hlášeno, že by někdo do první sklizně nevyžil. Kdo nemá, tak už jsem viděla, že krmili i nazeleno posečeným ječmenem. Už se senážuje, první obiloviny a traviny. Už jsou plné jámy, třeba kolem Hluboké nad Vltavou je to už posečené a silážované," řekla Šťastná.

Společnost Rhea holding, který v jižních Čechách, na jihozápadní Moravě a jižním Slovensku obhospodařuje 21.000 hektarů, vnímá situaci pozitivně. Vody má v půdě dost. "Vlhko a teplo napomáhá rozvoji chorob, ale to není nic, co bychom neměli zvládnout. Plakat nechci, voda je důležitá, je to v pohodě. Neznamená to, že máme vyhráno, protože v červnu bude potřeba, aby nějaká voda spadla. Ale stav, který byl v dubnu kalamitní, se teď rapidně změnil," řekl majitel holdingu Josef Kolář.

Deštivý a studený květen zemědělcům výrazně pomohl a kondice porostů se výrazně zlepšila. Potvrzují to satelitní snímky i ohlasy zemědělců, kteří spolupracují s portálem InterSucho. Sucho vymizelo v květnu v povrchové vrstvě do 40 centimetrů zcela a v hloubce do jednoho metru ve velké části republiky

Podle statistiků získali jihočeští zemědělci loni při žních ze 134 760 hektarů téměř 700 000 tun obilovin. Průměrný výnos na hektar byl 5,19 tuny.