Statistická data za březen vyznívají ještě dobře, bude hůř

Páteční data o důvěře v ekonomiku v březnu vyznívají ještě poměrně optimisticky, protože neodrážejí zhoršení situace z posledních dnů. Drastický propad tak lze čekat v průzkumu za duben, shodli se analytici. Průzkum k důvěře Český statistický úřad provedl v první polovině března. Obecně ale podle ekonomů indikátor potvrzuje jasný obrat vývoje ekonomiky. ČSÚ uvedl, že důvěra v českou ekonomiku v březnu meziměsíčně klesla nejvíce od listopadu 2011. Níže byl indikátor důvěry naposledy v říjnu 2013.

Důvěra v březnu meziměsíčně klesla o 3,2 bodu na 94,4 bodu. Proti únoru byli skeptičtější spotřebitelé i podnikatelé. Data představují první signál o dopadu opatření v souvislosti se šířením koronaviru na národní hospodářství.

"Březnový konjunkturální průzkum rozhodně v plné míře nevystihuje zhoršení sentimentu mezi podnikateli ani mezi spotřebiteli. Opravdu dramatický pokles důvěry tak přinese teprve dubnový konjunkturální průzkum," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Pohled na březnový průzkum tak podle něj vypadá ještě poměrně optimisticky. "To bohužel z velké části připadá na vrub tomu, že data pro průzkum byla sbírána v období 1. až 17. března," dodal.

Pokud by se podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera šetření konalo dnes, velmi pravděpodobně by důvěra zaznamenala jeden z nejvyšších meziměsíčních poklesu. Upozornil, že například předstihový indikátor Ifo z německé ekonomiky v březnu zaznamenal nejprudší meziměsíční pokles v historii a dostal se na úroveň z konce roku 2009. "Obecně však dnešní indikátory potvrzují to, co bylo zřejmé, a to, že tuzemská ekonomika během několika týdnů zažívá obrat o 180 stupňů. Schopnost indikovat sílu ekonomického propadu však indikátory nemají. Hloubka recese bude určena podle toho, jak dlouho budou restriktivní opatření trvat a jaká opatření přijmou vlády," uvedl.

Hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč uvedl, že v datech za březen se může mísit panika spojená s první vlnou špatných zpráv. "Na druhou stranu se ale dopad koronaviru na ekonomickou aktivitu začne výrazněji projevovat až v dalších měsících. Zásadní pro další vývoj bude, kdy se podaří dostat šíření koronaviru pod kontrolu. Pandemie bude ale mít obecně viditelně negativní dopad na aktivitu v české ekonomice přinejmenším po celé letošní jaro," uvedl.

"Dopad aktuálních opatření se z větší částí projeví až v dubnových číslech. I tak je ale patrné, že se výrazně zvýšily obavy domácností ze zhoršení jejich ekonomické situace. Prozatím však nerostou obavy ze ztráty zaměstnání," dodal ekonom Komerční banky František Táborský.