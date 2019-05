Stávka zaměstnanců Alitalie se dotkla i letu do Prahy

Zaměstnanci italské aerolinky Alitalia vstoupili o půlnoci do 24hodinové stávky kvůli nejisté budoucnosti této letecké společnosti. Informoval o tom web aerolinky. Zrušeny byly tři stovky domácích i zahraničních spojů, včetně jednoho letu z Říma do Prahy a letu zpět. To se rovná zhruba polovině letů. Stávka ovlivní i 16 spojů ve středu ráno. V nejrušnější části dne, tedy od 7 do 10 hodin SEČ a od 18 do 21 hodin SEČ, se stávka přerušuje. Protest zaměstnanců společnosti Alitalia ovlivní též dopravce Blue Panorama a Blue Air.

Pasažéři aerolinky, kterých se narušení dopravy od 20. do 22. května dotkne, mají právo svůj let bezplatně překnihovat. V případě, že byl jejich let zrušen anebo zpožděn o více než pět hodin, mohou od 28. května požádat o plnou náhradu.

Společnost Alitalia byla v roce 2017 umístěna pod zvláštní správu a Řím pro ni od té doby hledá kupce. Italský ministr dopravy Danilo Toninelli je přesvědčen, že státní železniční společností Ferrovie dello Stato najde spoluinvestora do 15. června.

Společnost Alitalie operuje jen díky státní půjčce 900 milionů eur (23 miliard Kč). Z jednání o záchraně problémových italských aerolinek v březnu vycouvala irská nízkonákladová letecká společnost EasyJet. Společnost Ferrovie dello Stato nadále jedná s americkou Delta Air Lines.

Další, tentokráte menší stávku zaměstnanci Alitalie chystají na 24. června.