Středoevropská skupina Mattoni 1873 významně investuje v mateřském karlovarském regionu

Mattoni 1873 dnes v Kyselce uvedla do provozu zbrusu novou moderní plechovkovou linku za více než 200 milionů korun. Do svých závodů skupina investuje dlouhodobě, jen za poslední tři roky více než jednu miliardu korun. Mattoni 1873 je prvním českým výrobcem, který stáčí minerální vodu právě do plechovek, populárního a plně recyklovatelného obalu. Kromě oblíbené ochucené minerálky Mattoni se v Kyselce budou vyrábět i plechovky s nápoji z portfolia Pepsi a dalších licenčních značek, které se až dosud do ČR dovážely.

"Pozice největšího a stále rostoucího výrobce a distributora nealkoholických nápojů ve střední Evropě nás zavazuje k dalšímu rozvoji a investicím do výrobních kapacit. Za poslední tři roky jsme v rámci skupiny investovali do výrobních závodů více než jednu miliardu korun. A nezapomněli jsme ani na místo, kde se naše společnost zrodila, na karlovarský region a náš závod v Kyselce. Největší podíl investic tak směřoval ze všech výrobních závodů právě do Kyselky," říká Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti Mattoni 1873.

Mattoni, česká jednička v kategorii ochucených minerálních vod, loni jako první lokální značka přinesla do této kategorie plechovky. Na trh nyní dodává v tomto populárním obalu své varianty Imuno, Esence, Multi, Black a Cedrata a chystá další novinky.

"Nová, supermoderní výrobní linka obohatila naše portfolio o poslední druh obalů, který nám chyběl. Nyní na trh dodáváme nealkoholické nápoje ve všech druzích nápojových obalů, od sudů po plechovky. Jsme v ČR prvním výrobcem, který pro balení svých minerálek využívá tento materiál. Zároveň tím lépe vyřešíme zásobování českého trhu nápoji portfolia Pepsi, jehož výrobky v plechovkách jsme až dosud museli dovážet ze zahraničí," dodává Alessandro Pasquale.

Instalovaná linka je na nejvyšší možné technologické úrovni a obsahuje zařízení poslední generace, která jsou na trhu k dispozici. Od příštího roku pojede linka na tři směny, zahájením jejího provozu vzniklo devět nových pracovních míst.

Do instalace linky a souvisejících úprav budovy, sirupárny, technického připojení a rozšíření skladovacích kapacit investovala Mattoni 1873 více než 200 mil. Kč, čímž se tento projekt řadí mezi největší investice do závodu Kyselka. Od roku 1991 bylo do jeho modernizace a výrobních kapacit investováno celkem 1,8 miliardy korun.

Plechovka je plně recyklovatelný a udržitelný obal, jen je nutné zlepšit zpětný odběr

Nápojové plechovky, do kterých se v Kyselce stáčejí nápoje, jsou plně recyklovatelné

a současně obsahují nejméně 70 % již recyklovaného hliníku.

Mattoni 1873 dlouhodobě usiluje o plnou cirkularitu nápojových obalů. Používá vratné skleněné obaly, u PET lahví a plechovek usiluje o lokální opakovanou recyklaci. Stála také u zrodu iniciativy Zálohujme.cz, která prosazuje zavedení záloh na nápojové PET lahve a plechovky v Česku.

Plošný zálohový systém by umožnil nastartovat recyklaci hliníku "z plechovky do plechovky", jež dává obrovský smysl, šetří energii, vodu i emise uhlíku při výrobě z primární suroviny. "Hliník je, podobně jako PET, výborným materiálem pro balení nápojů. Je ovšem potřeba s ním nakládat cirkulárně. Na to je ale potřeba zajistit efektivní sběr. V současnosti se u nás vysbírají jen tři plechovky z desíti," říká Andrea Brožová, mluvčí iniciativy Zálohujme.cz.

Souhrnná data o nové plechovkové lince v závodu Kyselka

• Plocha 1300 m2, více než 1 500 metrů různých připojovacích potrubí.

• Každá plechovka absolvuje na lince dráhu dlouhou přes 210 metrů. Na plnou paletu se vejde 1 512 půllitrových plechovek.

• Linka dokáže stáčet do 12 variant plechovkových balení.

• Celková investice (linka plus související úpravy): více než 200 mil. Kč.