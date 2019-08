Stručný průvodce čerpadly na vodu

Typů zahradních čerpadel je mnoho. Používají se na zalévání, zavlažování, na odčerpávání sklepů nebo zásobování domácnosti vodou. Nechte si poradit zajímavými tipy, které pomohou s výběrem toho správného a užitečného přístroje.

Čerpadla se rozdělují na ponorná, povrchová, kalová a čerpadla do sudu či na čistou vodu. "Téměř všechny druhy zahradních čerpadel jsou poháněny elektrickou energií, výjimkou jsou ponorná netlaková čerpadla, která slouží na přečerpávání vody z jednoho místa na druhé. Pomocí nich lze odčerpávat vodu z rezervoárů (například ze sudu), ze sklepa či z bazénu. Stačí na zalévání malé plochy nebo skleníku," vysvětluje David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech HORNBACH.

Kalové čerpadlo

Je vhodné na vyprazdňování nádrží, rybníčků a sklepů. Nečistoty a fekálie odčerpává až do 5 mm a dokáže vyvinout tlak 0,4 až 2 bary. Není však určené k zalévání trávníku nebo zahrady.

Zahradní povrchové tlakové čerpadlo

Tato čerpadla jsou nenáročná na manipulaci, protože zůstávají na povrchu. Jsou vhodná zejména pro zavlažování trávníku nebo postřik zahrady. Jejich sací výška je od 6 do 9 metrů a tlak mají od 3 barů. Je možné zkombinovat je i s tlakovou nádrží.

Ponorné tlakové čerpadlo

Tento typ se používá v případě potřeby dostatečného tlaku - např. na zalévání či závlahu. Jejich výkon začíná na 3 barech. Platí, že čím větší je plocha na zalévání, tím je potřebný tlak větší. "K tlakovým čerpadlům patří také domácí vodárny. Doporučuji je zejména v případě, že máte nízký tlak nebo používáte vodu ze studny. Součástí domácí vodárny může být i expanzní nebo tlaková vodárna, která zajistí stálý tlak vody v domácnosti. Domácí vodárny jsou větší zařízení a bývají často vybaveny kolečky, které usnadní transport," popisuje David Benda z HORNBACHU.

Čerpadlo na čistou vodu

Jak již z jeho názvu vyplývá, tento druh čerpadla je určen na pitnou vodu. Ty se dále dělí na nízkotlaké, které pracují s tlakem 0,6 až 1 bar a používají se zejména na přečerpání vody nebo vyčerpání vody například z bazénu.

Čerpadlo do sudu

Mezi speciální druhy patří čerpadla do sudu, která jsou přizpůsobena velikostí a ergonomií pro snadné uložení do sudu. Nahromadit dešťovou vodu do sudu a následně z něj zalévat nebylo nikdy tak snadné. "Řada výzkumů potvrdila, že kvalita srážkových vod je zcela dostačující pro celou škálu využití dešťové vody na zahradě i v domácnosti. Pro zavlažování zahrady je dokonce dešťová voda vhodnější než voda z kohoutku. Dešťová voda totiž neobsahuje chlór, je chudá na soli a minerály, a tak nedochází k zasolování půdy," říká David Benda.

Co čerpadlo dokáže a jak ho používat

Dnešní tlaková čerpadla se umí automaticky spínat při stisknutí ventilu či kohoutku na konci

hadice, zalévání je tedy absolutně bez limitu. S tím také souvisí aktuální trend v automatických závlahových systémech. Pod složitým názvem se skrývá velmi jednoduchý a laicky sestavitelný soubor hadic různých průměrů, rychlospojek a zalévacích koncovek.

Čerpadlo není pumpa a tak je mechanismus poháněn elektrickou energií. Všechna hobby čerpadla jsou na 220 V a obvykle vybavena 10 m přívodním kabelem. Téměř všechna ponorná čerpadla jsou vybavena plovákem, který zajišťuje, že čerpadlo nepoběží takzvaně na sucho a nespálí se. Plovák musí být v ose. Pokud poklesne, pak se čerpadlo automaticky vypíná. Výjimkou jsou čerpadla určená do vrutu a také specifická čerpadla určená k vyčerpání bazénu, při kterých si můžete výšku dostupné hladiny vody regulovat ručně.

"Čerpadlo má relativně bezúdržbový mechanismus. Mohou mu uškodit v zásadě dvě věci. Tou první je, pokud poběží takzvaně nasucho. V tomto případě se může mechanismus spálit, proto je potřeba občasně kontrolovat stav hladiny a to, zda je plovák ve správné poloze. V druhém případě je třeba kontrolovat stav sacího koše, který se může ucpat obdobně jako hadice vysavače," radí na závěr odborník z HORNBACHU.