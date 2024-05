Svaz ekologických zemědělců: Spotřeba biopotravin v Česku roste, ale pomalu

Spotřeba biopotravin v Česku roste, ale pomalým tempem. Od roku 2021 stoupla jen o necelé půl procento, řekla ČTK manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková. Ke konci roku roku 2021 byl podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů 1,66 procenta, letos to bude přes dvě procenta. Zatím se tak podle ní nedaří naplnit akční plán ministerstva zemědělství, jehož cílem je dostat podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů na čtyři procenta do roku 2027.

"Akční plán se nedaří naplnit. Je to dáno tím, že přišla ekonomická krize, drahé ceny energií, inflace a spotřebitelé částečně ustoupili od toho kupovat biopotraviny," uvedla Urbánková.

Zájem o biopotraviny přitom podle ní roste. Lidé si uvědomují, že nadužívání konvenčních přípravků na ochranu rostlin přináší rizika, tvrdí Urbánková. Situaci by podle ní pomohlo, kdyby se české biopotraviny dostávaly více do obchodních řetězců. "V Česku je zastoupení (biovýrobků v obchodních řetězcích) minimální, naše řetězce mají zahraniční matky a ty nemají moc zájem mít tam tuzemské biopotraviny," řekla manažerka.

Nejvíce biovýrobků přitom lidé nakoupí právě v supermarketech. Podle informací ministerstva zemědělství vzrostl obrat společností, které podnikají v biopotravinách, z 10,22 miliardy v roce 2021 na 11,3 miliardy Kč v roce 2022. Hodnota spotřebovaných biopotravin dosáhla předloni podle ministerstva 6,95 miliardy korun. V supermarketech a hypermarketech nakoupili lidé biopotraviny za 2,4 miliardy Kč, v drogeriích za 1,23 milionu korun a v prodejnách zdravé výživy si lidé nakoupili biopotraviny za 643 milionů korun. Z dovozu bylo zhruba 60 procent spotřebovaných biopotravin.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza uvedl, že biopotravin se v obchodních řetězcích prodá mírně přes tři procenta. "Řada z nich je vyrobená v ČR, ale ze surovin ze zahraničí, protože českých biosurovin je bohužel nedostatek a mnoho velkých zemědělců preferuje konvenční produkci, kterou není tak složité vyprodukovat," uvedl Prouza. V Česku je podle něj také málo ekologických výrobců, kteří by dokázali vyprodukovat dostatek množství zboží tak, aby mohli po celý rok zásobit síť několika stovek obchodů po celém Česku. Pomohlo by, pokud by se producenti biopotravin spojovali do družstev, tvrdí. Poptávku by zvýšilo i to, kdyby stát lépe lidem vysvětloval výhody biopotravin, dodal.

Před 30 lety byly v Česku čtyři ekologické farmy, letos eviduje svaz 6764 společností, které se pohybují v sektoru ekologického zemědělství. Z nich je podle Urbánkové 557 ekologických zemědělců, 979 výrobců biopotravin a 1162 distributorů, zbytek tvoří mimo jiné také pěstitelé hub nebo chovatelé ryb.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců sdružuje ekologické zemědělce, zpracovatele a prodejce biopotravin v ČR. Do svazu patří také poradci nebo školy.