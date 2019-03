Boháčům vládne opět Bezos. Do žebříčku se dostalo také osm Čechů

Nejbohatším člověkem na světě je šéf internetového obchodu Amazon Jeff Bezos s majetkem 131 miliard USD (téměř tři biliony korun). Vyplývá to z nejnovějšího žebříčku časopisu Forbes. Nejbohatším Čechem na 73. místě je Petr Kellner s majetkem 15,5 miliardy USD. Do žebříčku dolarových miliardářů se dostalo celkem osm Čechů, o dva více než loni.

Celkový počet dolarových miliardářů se však loni snížil o 55 na 2153. Počet miliardářů klesl za poslední desetiletí teprve podruhé. Nižší byl i jejich majetek, jehož objem se propadl o 400 miliard na 8,7 bilionu USD. Z celkového počtu miliardářů jich zchudlo rekordních 994, tedy 46 procent. Z žebříčku letos vypadlo 247 osob, což je nejvíce od roku 2009, tedy z doby vrcholu globální finanční krize.

Bezos loni po čtyřech letech sesadil na druhou pozici zakladatele amerického Microsoftu Billa Gatese a stal se první osobou, jejíž majetek překonal hranici 100 miliard USD. Majetek Jeffa Bezose se od loňského roku zvýšil o 19 miliard USD. Akcie firmy sice klesly ze srpnového maxima 2012 USD, stále jsou však dražší než před rokem, což je hlavním důvodem růstu Bezosova majetku.

Kellner si v letošním žebříčku polepšil z loňského 88. místa. Druhým nejbohatším Čechem je premiér a dřívější majitel skupiny Agrofert Andrej Babiš s majetkem 3,5 miliardy USD. Celkově Babiš skončil na 617. pozici. Z dalších Čechů obsadil Radovan Vítek stejně jako Babiš 617. místo, Karel Komárek 715. místo a Daniel Křetínský 775. Nováček v žebříčku Pavel Baudiš pak skončil na 1605. místě, stejně jako Pavel Tykač, druhý nováček Marek Dospiva na 2057 pozici.

