Argentina se potýká s hlubokou krizí. Žádá uvolnění peněz

Mezinárodní měnový fond by mohl schválit žádost Argentiny na rychlejší uvolnění peněz ze záložního úvěru v druhé polovině září. Řekl to argentinský ministr hospodářství Nicolás Dujovne po setkání s šéfkou Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeovou. Argentina se nyní potýká s hlubokou krizí a poklesem domácí měny.

Dujovne a Lagardeová uvedli, že pracují na zlepšení dohody o záložním úvěru 50 miliard USD (1,1 bilionu korun) pro Argentinu, který schválilo vedení MMF v červnu. Dujovne upřesnil, že obě strany ještě musí vypracovat detaily návrhu, odmítl však poskytnout další podrobnosti. Lagardeová dodala, že ona i Dujovne učinili velký pokrok v posílení programu podporovaného MMF pro Argentinu.

"Naše jednání budou nyní pokračovat na technické úrovni, a jak bylo sděleno dříve, naším společným cílem je rychle dokončit dohodu a předložit ji výkonné radě MMF," uvedla Lagardeová v prohlášení.

Mluvčí MMF řekl, že zatím není jasné, kdy rada MMF bude schopná hlasovat o případných změnách argentinského programu. Rada původně plánovala kontrolu předchozí dohody tento měsíc, kvůli jednání s týmem Dujovneho je však termín nyní nejistý.

Argentině se nedaří zbavit se cyklických finančních krizí, které za posledních 60 let postihly zemi každé desetiletí. Naposledy to bylo v roce 2002, kdy krize uvrhla miliony Argentinců ze střední třídy do chudoby a otřásla důvěrou investorů v ekonomiku závislou na komoditách.

Prezident Mauricio Macri v pondělí oznámil nové daně na vývoz a výrazné snížení výdajů, které mají v příštím roce snížit primární fiskální deficit země. Cílem opatření je také ujistit investory, že Argentina je schopná splácet své dluhy.

Argentinského prezidenta v úterý podpořil také americký prezident Donald Trump, který vyjádřil přesvědčení, že se Macrimu podaří vypořádat se s krizí, a dodal, že USA podporují Argentinu. Podpora Trumpa je důležitá, protože USA jsou nejsilnějším členem výkonné rady MMF, která bude schvalovat novou dohodu s Argentinou.

Argentinské peso však v úterý dále oslabovalo, protože investoři jsou k Macriho plánům skeptičtí. Mnozí se obávají, že nebude schopen prosadit reformy v parlamentu kvůli nespokojenosti v ulicích hlavního města, napsala agentura Reuters.