Automobilky volají po ukončení obchodních třenic

Představitelé automobilového průmyslu na mezinárodním autosalonu v Detroitu vyzvali administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa a Kongres, aby nalezly řešení obchodních sporů a otevření vládních úřadů. Politická nejistota sektor finančně zatěžuje.

Ve snaze vyhnout se novým clům Spojené státy jednají s Čínou o nové obchodní dohodě, zatímco regionální obchodní dohoda s Kanadou a Mexikem čeká na schválení v Kongresu.

Automobilky působící v USA bojují s cenami oceli a hliníku, které zvedla cla Trumpovy administrativy. Jak řekl novinářům šéf automobilky Fiat Chrysler Mike Manley, kvůli americkým clům na kovy se náklady automobilky letos zvýší o 300 až 350 milionů dolarů (6,66 až 7,77 miliardy korun), což představuje zhruba 135 až 160 dolarů na automobil.

Kromě toho zavření čtvrtiny federálních úřadů pro firmu znamená zdržení certifikace jednoho z nových modelů nákladních automobilů. Tato vozidla přitom patří k nejvýnosnějším produktům společnosti.

Nejistotu automobilek způsobenou Trumpovými snahami přepracovat obchodní a ekologickou politiku prohlubují prognózy zpomalování poptávky po motorových vozidlech v USA a v Číně v letošním roce. Cla, která USA uvalily na dovážené automobily, by podle analytiků mohla odstartovat propad prodejů, protože vozy vyráběné v Evropě a Asii zdražily. Podle ekonoma společnosti Cox Automotive Jonathana Smoka by propad mohl být větší než jaký by způsobila recese, napsala agentura Reuters.