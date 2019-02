Autoprůmysl chystá masivní kampaň proti zavedení cel

Americké ministerstvo obchodu poslalo v neděli prezidentovi Donaldu Trumpovi vyjádření, zda dovoz automobilů a automobilových součástek do země představuje riziko pro národní bezpečnost. Obsah svého stanoviska ale sdělit odmítlo. Pokud by úřad shledal, že jejich import představuje riziko pro národní bezpečnost, mohl by navrhnout i zavedení cel na toto zboží.

Ministerstvo se vyjádřilo k nechvalně známému paragrafu 232 obchodního zákona z roku 1962, který umožňuje prezidentovi omezit dovozy a uvalit neomezená cla, pokud je ohrožena národní bezpečnost. Trump loni v květnu uvedl, že zvažuje clo 25 procent na dovoz aut, což by se velmi dotklo evropských automobilek.

Prezident má nyní 90 dní, aby se mohl rozhodnout, zda bude jednat podle zaslaných doporučení. Podle agentury Reuters mají lidé z automobilového průmyslu za to, že ministerské stanovisko doporučení nějakého typu cla obsahuje.

Podle agentury Reuters nyní autoprůmysl spustí masivní kampaň proti zavedení cel. Velké automobilky již loni oznámily, že clo ve výši 25 procent na dovoz aut a součástek by zvýšilo ceny automobilů v USA ročně o 83 miliard USD (1,9 bilionu korun) a způsobilo by ztrátu stovek tisíců pracovních míst.

Případné zavedení cel na dovoz aut do USA kritizují i zahraniční vlády. Německá kancléřka Angela Merkelová v sobotu na bezpečnostní konferenci v Mnichově prohlásila, že ji děsí, že by evropská auta měla být Spojenými státy vnímána jako ohrožení jejich národní bezpečnosti.