Brusel schválil nový kodex, volání v rámci EU výrazně zlevní

V noci z úterý na středu byl v Bruselu dojednán tzv. telekomunikační kodex, v jehož rámci budou od příštího roku levnější volání do zemí EU. Na základě kodexu budou zlevněny zahraniční hovory, cena minuty volání do jiné země Unie nepřesáhne od příštího května šest korun. Prošel také návrh na zavedení veřejného systému mobilního varování. Za oběma novinkami stojí česká europoslankyně Dita Charanzová.

Poté, co byly v roce 2017 zrušeny roamingové poplatky za volání ze zahraničí, udělal Evropský parlament na návrh české poslankyně Dity Charanzové další krok. Dohodl legislativu, která umožní zlevnění cen volání z domácí sítě do jiných zemí EU. Tento bod je součástí politické dohody, kterou v noci na středu učinil Evropský parlament s členskými státy EU.

"Hovory po všech zemích EU by od května příštího roku neměly stát víc než 6 korun za minutu. Po zrušení roamingu to vnímám jako další logický krok, jsem ráda, že se mi nakonec podařilo tento návrh prosadit. Dohoda trialogu zastropovala minutu volání na zahraniční sítě na 0,19€ (necelých 5 korun) za minutu, plus DPH. Tedy několik korun navíc oproti běžnému tarifu. Dnes se cena za toto volání pohybuje i v řádech desítek korun za minutu. Cena sms pro běžné spotřebitele by neměla přesáhnout 6 centů (1,5 koruny), plus DPH," říká europoslankyně Charanzová.

V rámci jednání bylo domluveno také zavedení systému mobilního varování, a to na celém území EU. V případě přírodní či živelné pohromy nebo teroristického útoku obdrží všechny mobilní telefony v postižené oblasti upozornění na obrazovku. "Nedávné případy teroristických útoků například v Belgii ukázaly, že včasná informace může pomoci zachránit lidské životy. Klíčová je v takové situaci rychlost a přesnost informace, kterou občané obdrží," vysvětluje Charanzová, proč opatření prosazovala.

Na základě domluvy budou nejpozději od roku 2020 operační střediska tísňových linek dostávat spolu s hovorem automaticky informaci o přesné poloze volajícího.

Dojednaná podoba legislativy posiluje i další aspekty ochrany spotřebitele v oblasti telekomunikačních služeb. Jedná se o možnost kompenzace, pokud služby nefungují správně v době, kdy spotřebitel přechází mezi poskytovateli, větší ochranu osob s fyzickým či mentálním znevýhodněním či zajištění dostupnosti internetu pro všechny. Politickou dohodu ještě musí oficiálně schválit příslušný výbor a plénum Evropského parlamentu a také členské státy v Radě EU.