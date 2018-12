Čechy lákají nemovitosti na Floridě

Příznivé klima, dlouhé pláže, čistý oceán, nádherná příroda. Stále více Čechů investuje do nemovitostí na americké Floridě. Poptávají tam domy či byty, které buď sami využívají pro rekreaci, nebo je pronajímají. Výjimkou nejsou ani komerční objekty.

Pořídit si domek na jihovýchodním pobřeží Spojených států není kupodivu tak drahé, jak byste si mohli myslet. Podle realitního portálu Zillow.com se průměrná cena za domek se čtyřmi ložnicemi pohybuje okolo 270 tisíc dolarů (asi 6,2 milionu korun). Ekonomická krize v roce 2008 způsobila na Floridě snížení cen nemovitostí často až na polovinu, a přestože od roku 2012 již znovu stabilně rostou, bydlení tam můžete pořídit levněji než v Praze.

Podle Realitní komory České republiky Češi nejčastěji kupují rodinné domky podél Mexického zálivu, kde je prý klid a také levněji oproti východnímu pobřeží, kde jsou ceny za nemovitost v průměru o dvacet procent vyšší. Nejdražší bydlení je v Miami - v oblíbených čtvrtích South Beach nebo Collins Avenue zaplatíte za penthouse o sto metrech čtverečních tři miliony dolarů a více.

Nemovitost jako investice

Velkou poptávku po nemovitostech na Floridě vytvářejí pochopitelně sami Američané, kteří se tam stěhují nebo si zde pořizují druhý domov. Osmnáct procent všech kupujících jsou ovšem investoři ze zahraničí. Nejvíce jich je ze Spojeného království (21 procent) a z Latinské Ameriky (19 procent), ze západní Evropy jich je deset procent, z východní pak šest.

Některé zájemce o nemovitost na Floridě mohou odrazovat předsudky o složitosti jejich nákupu. Není to ovšem tak komplikované, jak by se mohlo zdát - pro občany Evropské unie v současné době neexistují právní překážky či omezení, Češi mohou nemovitosti kupovat přímo do osobního vlastnictví. Lze investovat i do komerčního objektu, s tím je pak spojena možnost získání takzvaného investorského víza.



V některých věcech je to na Floridě dokonce o něco jednodušší - třeba s udělením stavebního povolení. Na pobřeží a v jeho blízkém okolí, kde se nejčastěji stavějí rezidenční domky či apartmány pro turisty, trvá jeho vyřízení pro větší projekty přibližně šest měsíců. Zatímco pro Američany to je stále dlouhá doba, pro Čechy, zvyklé čekat i několik dlouhých roků, je to sen.



"Nejtěžší je najít vhodnou lokaci, umístění nemovitosti, které dává dlouhodobější perspektivu pro investici," řekl TÝDNU Ondřej David, zakládající partner české investiční skupiny ICP. Ta vstoupila na americký realitní trh letos v srpnu, kdy ve městě West Palm Beach severně od Miami koupila kancelářskou budovu Belcan Property za 22,3 milionu dolarů (asi 508 milionů korun), přičemž více než polovinu jí půjčila americká banka JPMorgan Chase.

"Je to dlouhodobá investice, která nám umožní se tu etablovat a seznámit se s dalšími hráči realitního trhu. Prodej neplánujeme dříve než za deset let," upřesňuje Ondřej David a dodává, že na pozemku přilehlého parkoviště chtějí postavit další, stejně velkou budovu, která by měla zvýšit výnosnost projektu.



Další investice skupina plánuje se švédským developerem Index Invest. Již nyní společně investovali do projektu Seaward Landing, což je výstavba vícegeneračních domků s 45 jednotkami na jižním souostroví Florida Keys. Jednotky budou pronajaty a celý komplex následně prodán jako výnosové aktivum. Češi, kterým patří 51 procent, investovali spolu s partnery a opět s bankou 12 milionů dolarů (asi 273 milionů korun). "Spolupracovat se Švédy je pro nás příležitost, jak nasbírat cenné zkušenosti od silného lokálního partnera," říká Ondřej David. V přípravě je také vstup této skupiny se 30 miliardami korun aktiv do českých projektů ICP.

Pozor na další náklady

Právní náležitosti při nákupu nemovitosti se sice odlišují, celý proces je však poměrně jednoduchý. Obchod probíhá prostřednictvím státem akreditované realitní kanceláře za spoluúčasti a garance místního notáře nebo právní kanceláře. V Česku navíc už dnes existuje řada realitních agentur, které s nabídkou i nákupem poradí (například Floridareality.cz). Berete-li si hypoteční úvěr, je povinností uzavřít smlouvu o pojištění domu, a to také proti přírodním katastrofám. V posledních letech se kvůli škodám způsobeným hurikány na Floridě zvedly ceny pojištění zhruba o 30 procent.



Neměli byste zapomínat ani na dodatečné náklady, jež jsou s koupí spojeny. Největší položkou je roční daň z nemovitosti, kterou vyměřuje místní daňový úřad. Neodvozuje se přitom z kupní ceny, ale od aktuálních tržních cen nemovitostí v dané lokalitě. Klíčová je přitom poloha. Stojí-li vaše nemovitost přímo u oceánu nebo u kanálu vedoucího k oceánu, jsou roční daně přibližně dvojnásobné než u nemovitosti stojící ve druhé řadě. Jaké se v minulosti platily roční daně, si můžete najít na stránkách daňových odhadců v příslušných okresech.

Jak se staví v Americe

Průměrný Američan se stěhuje sedmkrát až osmkrát za život. To je pro Evropana nepředstavitelné. "My si na vysněné bydlení naspoříme, pořídíme si ho, zapustíme kořeny a chceme tam zůstat. Američané jsou zvyklí peníze daleko více otáčet, proto tam je realitní trh mnohem živější a pružnější," hovoří o rozdílech Ondřej David.



Protože Florida má vlhké klima, je zde vysoká hladina spodní vody. Zdejší domy proto většinou nemají sklepy. Budovy musejí být dobře stavěné, aby odolaly extrémnímu počasí, na což existují speciální zákony a směrnice. Pravděpodobnost hurikánu je zde v průměru jednou za dva roky. Staré domy jsou postaveny jako snadno opravitelné (většinou ze dřeva), nové jsou vůči rozmarům počasí už odolné. V blízkosti oceánu většinou stojí na pilotech o výšce několik metrů - kvůli přívalovým vlnám.



Oproti tomu v Miami, největším městě v jihovýchodní části Floridy, je výstavba diametrálně odlišná než ta na pobřeží. Stavějí se tam mrakodrapy a budovy, které dosahují výšky přes sto metrů (nejvyšší Miami Tower má 47 podlaží a výšku 190,5 metru). Oblíbené jsou takzvané penthousy - prostorné, slunné, vzdušné byty s ohromnou terasou v centru města, a přece daleko (nebo spíše vysoko) od veškerého ruchu. "Všichni si pochvalují, jaký mají výhled na moře, ale v podstatě to je jako u nás panelák na Spořilově. Co se kvality týče, bydlení v klasickém domě za městem je mnohem hodnotnější," shrnuje Ondřej David.