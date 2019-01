Centrální banka USA vyšetřuje Deutsche Bank kvůli Danske Bank

Centrální banka USA (Fed) vyšetřuje německou Deutsche Bank v souvislosti s praním špinavých peněz v bankovní společnosti Danske Bank. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to uvedla agentura Bloomberg. Deutsche Bank na zprávu agentury reagovala prohlášením, že ve věci Danske Bank pouze obdržela žádosti o informace od regulátorů a orgánů činných v trestním řízení po celém světě.

Akcie německé banky v reakci na zprávu Bloombergu oslabily o více než tři procenta.

Deutsche Bank v prohlášení uvedla, že žádné vyšetřování se neprovádí. "Obdrželi jsme však několik žádostí o informace od regulátorů a orgánů činných v trestním řízení po celém světě," napsala. Sdělila rovněž, že i nadále poskytuje informace a s vyšetřujícími orgány spolupracuje.

Deutsche Bank byla korespondenční bankou Danske Bank pro její estonskou pobočku, na níž se soustřeďuje řada mezinárodních vyšetřování kvůli praní špinavých peněz. Skandál kolem praní špinavých peněz se týká transakcí v hodnotě 200 miliard eur (5,1 bilionu korun) z let 2007 až 2015, které Danske Bank uskutečnila přes estonskou divizi. Dánská banka v rámci interního vyšetřování dospěla k závěru, že velká část těchto transakcí je podezřelá a mohla napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti. K transakcím využila také globální působení Deutsche Bank, Bank of America Corp. a JPMorgan Chase & Co.

Vyšetřování Fedu je podle Bloombergu v počátečním stádiu. Centrální banka zkoumá, zda Deutsche Bank v New Yorku řádně monitorovala převody finančních prostředků z estonské pobočky Danske Bank. Spojené státy vyžadují, aby banky působící pod jejich jurisdikcí prověřovaly klienty a jejich obchody, aby odhalily případné praní špinavých peněz, a na podezřelé transakce upozorňovaly regulátory, k nimž Fed patří.

Generální ředitel Deutsche Bank Christian Sewing minulý týden oznámil, že zahájil další interní vyšetřování úlohy jeho ústavu jako korespondenční banky Danske Bank, přestože dosud žádné důkazy o přestupku neviděl.

V roce 2017 Fed patřil mezi regulátory, kteří Deutsche Bank vyměřili pokutu téměř 700 milionů dolarů za nedostatečné kontroly, které umožnily praní špinavých peněz z Ruska. Ministerstvo spravedlnosti Spojených států se touto věcí stále zabývá.