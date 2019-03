Čína čeká mírnější růst hospodářství, plánuje nižší daně

Čína si naplánovala pomalejší růst ekonomiky, na letošní rok tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) stanovila na šest až 6,5 procenta. Loni ekonomika vzrostla o 6,6 procenta, zatímco původním cílem vlády bylo 6,5 procenta. Na úvod výročního plenárního zasedání parlamentu to v úterý v projevu řekl čínský premiér Li Kche-čchiang. Čína plánuje i snížit daně a poplatky, zvýšit investice do infrastruktury a podpořit poskytování úvěrů pro malé firmy.

Nižší daně a vyšší vládní výdaje způsobí nárůst rozpočtového schodku na 2,8 procenta HDP z loňských 2,6 procenta.

Růst čínské ekonomiky v posledních letech zpomaluje, loni byl nejslabší za 28 let. Přispívá k tomu slábnoucí globální i domácí poptávka a obchodní válka se Spojenými státy. Tím, že si na letošní rok vláda stanovila rozpětí pro růst HDP, nikoliv určité číslo, podle analytiků uznává rizika, která by mohla růst dál zpomalit.

K loňskému slabému růstu mimo obchodního napětí s USA přispěl také boj Pekingu proti finančním rizikům, který zvýšil náklady na úvěry pro firmy a uškodil investicím. Dlouhodobá kampaň za omezení znečištění ovzduší a rušení podniků s nízkou hodnotou snižují i rozsáhlý čínský zpracovatelský sektor, upozornila agentura Reuters.

Čína ve snaze podpořit zejména výrobu, dopravu a stavebnictví sáhne podle zveřejněných plánů k úlevám na daních a poplatcích pro firmy v objemu téměř dvou bilionů jüanů (6,7 bilionu Kč). Letošní snížení daní je výraznější než to loňské, kdy činilo 1,3 bilionu jüanů. Premiér slíbil, že Čína bude pečlivě sledovat zaměstnanosti ve vývozních společnostech silně napojených na americký trh a sníží daň z přidané hodnoty (DPH) pro zpracovatelský sektor na 13 procent z nynějších 16 procent. V dopravě a stavebnictví má být DPH snížena na devět procent z deseti.

Předseda vlády také zveřejnil záměr vytvořit letos přes 11 milionů pracovních míst ve městech a udržet míru nezaměstnanosti ve městech kolem 4,5 procenta. Stejný cíl měla vláda i na loňský rok. Současně vláda sníží poplatky do fondu sociálního zabezpečení placené firmami.

Inflační cíl vláda letos zvýšila zhruba na tři procenta, přestože tempo růstu spotřebitelských cen nedávno zpomalilo na méně než dvě procenta. Vyšší inflační cíl dává Pekingu více prostoru pro podporu spotřeby.

Čínská centrální banka loni pětkrát snížila požadavek na povinné minimální rezervy, které u ní musejí mít komerční banky. Chce tak podpořit poskytování půjček pro malé a soukromé společnosti, což je důležité pro ekonomický růst a zaměstnanost. Premiér prohlásil, že měnová politika nebude příliš přísná ani příliš uvolněná. Kvůli podpoře soukromých a menších firem chce Peking posílit cílené snížení požadavku rezerv pro menší a středně velké banky, cílem je zvýšit půjčky pro malé firmy poskytované velkými bankami o více než 30 procent.

Letošní zasedání parlamentu přichází v době hospodářských komplikací spojených s obchodní válkou s USA či podezřením ze špionáží, kterým v západních zemích čelí společnost Huawei. Premiér Li se podle agentury AP pokusil uklidnit americké a evropské firmy ujištěním, že všem podnikům se v Číně dostane stejných podmínek.

