Čínsko-africká konference má řešit hlavně obchodní deficity

Afričtí lídři budou zřejmě příští týden na Fóru o čínsko-africké spolupráci naléhat na své čínské hostitele, aby jim pomohli snížit jejich obrovské deficity s Pekingem přesunem více pracovních míst ve zpracovatelském sektoru na africký kontinent. Řekl to generální ředitel největší africké banky Standard Bank Group Sim Tshabalala.

Čína již překonala Evropu a Spojené státy a stala se největším obchodním partnerem většiny afrických zemí, převážná část z nich má však s Pekingem obchodní deficit. Africké země vyvážejí do Číny minerály a nakupují hlavně produkci zpracovatelského průmyslu.

Komerční účast Číny v Africe vyvolala v některých zemích stížnosti, že Afrika získává z tohoto vztahu příliš málo. Afrika je velkým cílem Pekingu a jeho iniciativy nové Hedvábné stezky. Čína zde staví přístavy, silnice a další infrastrukturu potřebnou pro rozvoj obchodu, ale mnoho kritiků v Tanzanii, Keni a dalších státech upozorňuje, že hostitelské země se kvůli tomu příliš zadlužují.

Fórum začíná v pondělí za účasti představitelů Číny a více než 50 afrických zemí. Mnoho z nich se setkalo s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem ještě před konferencí. Účastníci budou hledat cesty, jak posílit společný růst a rozvoj.

Některé čínské průmyslové společnosti expandují v Africe, většina čínských investic však putuje do těžby a stavby silnic a další infrastruktury. Státní automobilka BAIC Group letos uvedla, že plánuje zahájit výrobu elektrických vozů v Jihoafrické republice.

Standard Bank představuje největší čínskou investici v Africe. V roce 2007 se státní Industrial and Commerce Bank of China dohodla na koupi pětinového podílu v africké bance za 5,5 miliardy USD (122,1 miliardy Kč). Od té doby obě banky uvádějí, že spolupracovaly na nasměrování miliard dolarů čínských investic do Afriky, napsala agentura AP.