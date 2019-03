Di Maio: Čínská Hedvábná stezka má podpořit italský export

Itálie se chce zapojit do čínské iniciativy takzvané nové Hedvábné stezky, aby podpořila svůj vývoz, ne aby posílila politické vazby s asijským gigantem. Prohlásil to vicepremiér Luigi Di Maio. Reagoval tak na sobotní slova mluvčího americké Národní bezpečnostní rady Garretta Marquise, který čínský podnik označil za "marnivý projekt", jemuž by se Itálie měla vyhnout.

Projektem nové Hedvábné stezky, která je známá také pod označením iniciativa Pásu a stezky, se Peking snaží zlepšit vzájemný obchod a zvýšit objem investic s většinou zemí Asie i dalších světadílů. Projekt má Asii, Evropu a Afriku propojit pomocí sítě železnic, přístavů a další infrastruktury. Inspirací projektu je starověká a středověká trasa, která vedla z východní Asie přes střední Asii do Středomoří.

Kromě podpory obchodu a investic je dalším cílem Pekingu podpořit výměnu v oblastech jako je věda, technologie, kultura a vzdělávání.

"Nechť je jasné, že pokud se podíváme na čínskou Hedvábnou stezku ze strany našeho exportu, nejde o politickou dohodu s Čínou, ale jen o pomoc našim společnostem," prohlásil Di Maio. Dodal, že Itálie je spojencem Spojených států a jejich obavy respektuje, ale že čínský trh prahne po know-how a italském zboží.

Premiér Giuseppe Conte v pátek uvedl, že rámcová dohoda by mohly být podepsána 22. až 24. března, kdy má Itálii navštívit čínský prezident Si Ťin-pching.

Memoranda o Hedvábné stezce podepsala s Čínou řada evropských států včetně České republiky, Chorvatska, Maďarska, Řecka, Malty, Polska a Portugalska. Itálie by se podpisem dohody ale stala první zemí ze skupiny G7, která se projektu zúčastní.

Washington argumentuje tím, že Čína zatěžuje chudé státy rozsáhlými infrastrukturními projekty, které nejsou ekonomicky životaschopné, a využívá projekt k podpoře svých politických a strategických ambicí.

Itálie koncem loňského roku spadla do recese, už potřetí za posledních deset let, a vláda se snaží najít možnosti, jak oživit ekonomiku, napsala agentura Reuters.