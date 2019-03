Digitální platby vytlačují hotovost. Hrozí kolaps

Stále častější využívání digitálních plateb, rušení bankomatů a zavírání poboček bank by mohlo vést k tomu, že platby v hotovosti budou v Británii do 15 let představovat pouze desetinu všech transakcí. Milionům Britů by ale život v bezhotovostní společnosti činil potíže, vyplývá podle deníku The Guardian z nezávislé zprávy Access to Cash Review.

Dokument varuje i před hrozícím kolapsem britské "hotovostní infrastruktury" a vyzývá vládu, regulátory a banky, aby zajistily životaschopnost hotovosti, dokud ji lidé budou potřebovat.

Zpráva připomíná, že platby debetními kartami ve Spojeném království loni poprvé převážily nad platbami bankovkami a mincemi.

Účet za provoz hotovostní infrastruktury, kterou platí převážně banky a provozují komerční operátoři, činí stabilně pět miliard liber (149 miliard korun) za rok. Zatímco náklady se nemění, příjmy neustále klesají, a některé společnosti proto uvažují o odchodu z trhu. Podle autorů zprávy je tak možné, že například bankomaty nebude mít časem kdo plnit.