Dovoz palmového oleje do Indie klesá. Je na nejnižší hranici

Dovoz palmového oleje do Indie by měl v letošním obchodním roce klesnout o 15 procent na nejnižší úroveň za šest let. Způsobí do hlavně růst dovozních cel, slabší kurz rupie a horší přístup k úvěrům pro budoucí kupující, uvedla agentura Reuters. Indie je největším světovým dovozcem palmového oleje a její nižší nákupy by mohly zvýšit tlak na ceny mezinárodních termínových kontraktů na olej, které se již nyní pohybují kolem nejnižších hodnot za tři roky.

Indie v březnu zvýšila dovozní clo na rafinovaný palmový olej na 54 procent, aby podpořila místní zemědělce. To způsobilo, že dodávky palmového oleje se staly méně atraktivní než dodávky alternativních jedlých olejů, jako je sójový, slunečnicový a řepkový. Tedy alespoň nejméně do června, kdy byla zvýšena dovozní cla na tyto komodity na 45 procent.

Palmový olej tak více než tři měsíce kvůli vysokým clům ztrácel konkurenceschopnost na indickém trhu na úkor dalších olejů. Indie kupuje palmový olej z Indonésie a Malajsie. Sójový olej dováží hlavně z Argentiny a Brazílie, slunečnicový kupuje na Ukrajině.

Za prvních devět měsíců letošního obchodního roku, který začal v listopadu 2017, klesl dovoz palmového oleje do Indie o 9,5 procenta na 6,1 milionu tun. V posledních třech měsících roku by měl činit zhruba 1,8 milionu tun, tedy v průměru 600 tisíc tun měsíčně. Loni Indie za srpen až říjen dovezla 2,55 milionu tun. Celkový dovoz za letošní obchodní rok by tak měl činit 7,9 milionu tun, což bude o 15 procent méně než loni.

Dovoz se na celkové spotřebě palmového oleje v zemi podílí zhruba 70 procenty. V roce 2001/2002 to bylo jen 44 procent.

Ještě před deseti lety měl palmový olej na celkovém dovozu jedlých olejů do Indie podíl 86 procent, loni však tento podíl klesl na 62 procent a letos by se mohl dál snížit na nové minimum 56 procent. Nižší dovoz palmového oleje také zřejmě sníží celkový dovoz jedlých olejů do Indie letos o šest procent na 14,2 milionu tun.